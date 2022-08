Mónica Ayos subió un video en bikini de tiritas y preguntó picante: “¿A la cadera o a la cintura?”

Mónica Ayos es de las actrices argentinas que triunfó en el exterior, pero nunca olvidó sus inicios y raíces. La exvedette lleva años instalada en México, lugar donde vive junto a su marido, Diego Olivera, y sus hijos, Federico Ayos y Victoria Olivera.

La actriz está desaparecida de la esfera mediática argentina, pero en sus redes mantiene un fluido contacto con sus más de 855 mil seguidores, quienes están al pendiente de su contenido. En Instagram, Ayos comparte su trabajo, sus intensas rutinas de gimnasio y momentos o recuerdos familiares.

Mónica Ayos, Diego y Victoria Olivera en Disney.

Incluso, en los últimos días se tomó unas vacaciones y viajó a Estados Unidos junto a su esposo y su hija, ya que contó que su hijo Federico no se “copó” con el plan de un viaje familiar. Feliz de compartir con sus amores, la artista subió a su feed algunas imágenes en Orlando, donde disfrutaron de los parques.

El viaje incluyó días de pileta para hacerle frente al calor, desde donde la artista compartió un video en bikini que enloqueció a sus seguidores. Ayos cumplió 50 este año y, lejos de acomplejarse con su cuerpo y el paso de tiempo, hace todo para cuidarse y mantenerse saludable.

Eso se vio reflejado en la publicación que subió a sus redes, en la que luce una diminuta bikini de tiras, para la que pidió consejos a sus seguidores de cómo usarla. “¿Bikini a la cadera o a la cintura?”, preguntó y mostró cómo le quedaban ambas alternativas.

El look veraniego de Mónica Ayos -al que sumó gafas de sol, sombrero y un kimono con un estampado de flores- se llevó todos los halagos.

“Diosa!”, “Con ese cuerpito bikini a la cadera y cintura”, “Qué bomba que sos”, “Vos te la podes poner a la nariz y también te va a quedar bien, diosa”, “Todo te queda bien! Pero...a la caderá queda más elegante...”, “Hasta atada en la cabeza de vincha te v a quedar bien.. Bomba”, “Cuerpazo diosa”, fueron algunos de los cientos de mensajes que le dejaron.

Mónica Ayos, radiante a los 50.

Mónica Ayos cumplió 50 años y festejó con un espectacular look

Mónica está feliz y radiante y eso lo transmite en cada una de las publicaciones que hace en su cuenta pública. Tal como hizo meses atrás, cuando compartió la emoción de cumplir años y celebrarlo en familia.

“Tres deseos y fin de fiesta”, escribió como epígrafe del post en el que compartió postales de cuando sopló las velitas rodeada por su familia.

“Bienvenida al 5to piso. Sin cuentaaaas (me anticipo pa’ q no me corrijan los maestros ciruelas, por favor. Iatusabe’) Cosecha 72′. Salud!!!!”, escribió Mónica Ayos para compartir su felicidad de cumplir años con sus miles de seguidores en Instagram.

Para su fiesta, Mónica eligió un traje todo en el mismo tono de blanco. Un pantalón, chaleco con botones y un saco con hombreras fueron las prendas que resaltan las curvas divinas de Ayos y su frescura.

Mónica Ayos muestra orgullosa su transformación física

