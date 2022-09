Mónica Ayos lució orgullosa sus curvas a los 50 con una microbikini animal print de tiritas

Mónica Ayos es una de las actrices argentinas que decidió instalarse en otro país junto a su familia. Sin embargo, mantiene vivas sus raíces argentinas y desde México sostienen un contacto fluido con sus seguidores, la mayoría argentinos.

La artista fue una de las vedettes más sensuales de la Argentina, y no reniega de eso, pero con el tiempo se apartó de ese papel. En México, ella y su marido, el actor Diego Olivera, profundizaron su carrera actoral y rearmaron su vida en ese país junto a sus hijos.

Pero, cada vez que puede, Ayos vuelve a sus raíces tomándose un avión rumbo a la Argentina o compartiendo material retro de sus distintos trabajos de los ‘90, la época en la que todos hablaban de ella y de sus curvas.

Aunque sus curvas no dejaron de ser un tema. Hoy a los 50, Mónica Ayos luce increíble y mantiene el cuerpo que la llevó a la fama con un intenso entrenamiento diario, que más de una vez compartió en sus redes con sus seguidores.

Sus fotos y videos en el gimnasio no son las únicas publicaciones que se llevan todos los halagos. Sino también cuando comparte sus fotos en bikini, como hizo durante sus vacaciones en Miami donde lució un bikini animal print de tiritas que enloqueció a sus fans.

“Bestia pop”, escribió Ayos y compartió una seguidilla de fotos con el mar de fondo. A su look playero sumó un sombrero, gafas de sol y un kimono, que levantaron el outfit para disfrutar del sol.

Mónica Ayos cumplió 50 años y eligió un espectacular look Total White para celebrar

La actriz tiene una línea propia de vestimenta y mallas y ahora se la ve concentrada en otro proyecto personal: su cuerpo y su salud. Se muestra yendo a diario al gimnasio y se asombra en público de los cambios que va logrando.

Mónica está feliz y radiante y eso lo transmite en cada una de las publicaciones que hace en su cuenta pública. Pero ahora no compartió algo de su cuerpo sino la emoción de cumplir años y celebrarlo en familia.

Mónica Ayos cumplió 50 años y escogió un look divino para celebrar

“Tres deseos y fin de fiesta”, escribió como epígrafe del post en el que compartió postales de cuando sopló las velitas rodeada de su marido y sus dos hijos, Federico y Victoria.

“Bienvenida al 5to piso. Sin cuentaaaas (me anticipo pa’ q no me corrijan los maestros ciruelas, por favor. Iatusabe’) Cosecha 72′. Salud!!!!”, escribió Mónica Ayos para compartir su felicidad de cumplir años con sus más de 850 mil seguidores de Instagram.

Los Me gusta y saludos invadieron el perfil de la actriz argentina pero las fotografías de su atuendo para el festejo fueron las que más reacciones tuvieron.

Y es que Mónica eligió un traje todo en el mismo tono de blanco. Un pantalón, un chaleco con botones y un saco con hombreras fueron las prendas que resaltan las curvas divinas de Ayos y su frescura.

Mónica Ayos cumplió 50 años y escogió un look divino para celebrar

Al estilo hindú, Mónica Ayos movió las caderas en pollera con flecos y top cruzado.

