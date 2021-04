Misterio develado: Las Stories que provocaron el silencio de 8 meses de Jimena Barón y que borró antes de irse de las redes

No ha pasado ni una semana y todavía es revuelo la grandiosa vuelta de Jimena Barón a las redes sociales. Luego de 8 meses en absoluto silencio y sin ganas de retornar a su Instagram, la famosa decidió que era tiempo de publicar el nuevo trabajo que venía armando, aunque el proceso creativo fue largo. “No me salía una puta canción, todo era una mierda. Y se alargó todo. En mi cabeza dije: ‘ Cuando tenga trabajo que compartir, vuelvo. Porque estoy muy sensible para compartir solamente mi vida privada y que opinen’. Y eso tardó, se pasaron nueve meses y estuvo buenísimo”, explicaba en las Stories que compartió por su feed.

Pero muchos comenzaron a preguntarse cuáles fueron los desencadenantes para que la cantante dejara en un principio las redes. Si bien se recuerda, todo este proceso surgió no solo en medio de la cuarentena, sino cuando ella había vuelto con su ex y padre de su hijo Morrison, Daniel Osvaldo.

Daniel y Jimena probaron retomar su relación el año pasado.

Durante el principio del 2020, todo parecía ir bien para ambos, incluso se habían mudado juntos y se habían puesto apodos para crear a modo de broma una cibernovela de su amor, siendo ellos Mabel y Roberto. Durante este tiempo, compartieron varios momentos por las redes, pero hubo uno en especial que provocó un quiebre irreparable, que terminaría en la separación definitiva de ambos.

Los ñoquis de La Cobra y la burla de Daniel Osvaldo

En el mismo video, se podía ver a Jimena preparando unos ñoquis para su familia, cuando Osvaldo pasa por detrás de ella y se le escucha decir: “Soy la cobra que se cobra y luego te hace los ñoquis, bebé”.

La Storie que despertó miles de críticas de sus seguidores.

la bomba explotó por redes, llenas de críticas que en vez de ir a el ex futbolista, iban directo a la cantante, acusándola de un falso feminismo. Su canción “La cobra” era justamente una declaración para todas su relaciones pasadas y actitudes como las que su pareja de ese entonces estaba teniendo.

Ahora, en su vuelta a la música y a la vida pública, Jimena decidió borrar esas historias destacadas en Instagram, pero aún sigue en esa red a su ex, quien por su lado acaba de blanquear su romance con Gianinna Maradona en la Patagonia.