La burla de Jimena Barón a su vida sentimental: “Dura menos que un pote de queso crema”

Luego de su revelador vivo en Instagram, donde no solo mostraba su mas reciente trabaj o sino que anunciaba su retorno a las redes sociales, Jimena Barón ha decidido tomar la vida como comedia. Antes de que fueran otros los que usaran sus dichos en su contra, la cantante se refirió divertida a la frase que había usado para explicar su ruptura con el Tucu López, su último novio y con quien llevaba recién algunos meses.

De la relación de ambos se supo poco, más allá de alguna que otra declaración de parte de él y fotos tomadas por paparazzi mientras disfrutaban de algún paseo por las calles de Buenos Aires. Pero el anuncio de la ruptura ha sido completamente distinto.

Recién levantada, a cara lavada y con un top violeta, así de tranquila se presentó en redes para volver sobre el tema de su separación. “Adopté un gatito, hago cerámicas… Pero estoy sola. Las relaciones me duran menos que un pote de queso crema”, contó sobre su vida sentimental y actuales actividades que ha incorporado a su vida. En el mismo video sale luciendo un pote de Casamcrem a punto de acabarse.

El divertido video encantó a sus seguidores.

Por otro lado, Jimena demuestra que ha mantenido su estilo de vida, con un abdomen de acero. Entre los próximos proyectos que tiene, incluyen nuevas canciones y su participación en televisión, como jurado de La Academia, el nuevo reality de Marcelo Tinelli.

Las palabras de Tucu López

Cuando fue consultado ayer, después de los vivos en Instagram de su ex, el conductor prefirió no referirse al tema hasta haber escuchado lo que Barón había dicho. Pero hoy dijo cuando fue contactado por PrimiciasYa: “La separación fue hace un mes casi y yo re estoy bien. Me pareció prudente esperar a que lo diga ella porque sabía que sacaba su tema y era muy importante”.

Al final parece que ambos si habían sabido mantener su relación privada.