Miguel Ángel Cherutti rompió el silencio y defendió a su hija Bianca tras presentarse en “La Voz Argentina”

En la edición del domingo de “La Voz Argentina” llamó la atención una de las participantes que se presentó en la audición: “La siguiente participante quiere demostrar que le sobra talento para brillar con luz propia”, anunció Marley, quien de esta manera presentaba a Bianca Cherutti, la hija de actor y productor, Miguel Ángel Cherutti.

El humorista rompió el silencio y se refirió a la participación en el certamen de su hija, quien fue tildada de “acomodada” por parte de varios usuarios de Twitter, entre ellos dos exparticipantes del “Cantando 2020″, quienes expresaron su enojó, ya que ellos no pudieron participar del ciclo de Telefe tras haber concursado en la producción de La Flia.

. captura

“Fue hermoso lo que viví anoche. No me imaginaba lo que iba a hacer Bianca. Semanas atrás me dijo que había ido al casting, te juro que yo no lo sabía. Fue ella solita con su hermana. Se presentó le tomaron la prueba, quedó, y cuando le piden sus datos da su apellido”, expresó el cómico en dialogo con Teleshow.

“Me emocioné mucho, lloré como un chico de 5 años, pegué un salto en mi sillón del living, no lo podía creer. Todo lo que dijo es verdad: ella fue solita, yo no sabía nada. Unas semanas después de que estuvo en el casting me dijo que había estado presentándose como Bianca solamente. Cuando la vi en el vivo, cómo se plantó en el escenario, ella es muy carismática, completa. Una chica con mucha actitud”, se mostró emocionado Miguel Ángel.

Miguel Ángel Cherutti

También el capocómico hizo hincapié en lo duro que es el ambiente del espectáculo: ““Siempre habrá una crítica con buena onda y cuando viene con mala onda ya sabemos por qué viene, hay mucha envidia en este ambiente y fuera del ambiente. Siempre van a decir algo porque es la hija de... En este caso son críticas que uno no tiene que darle bola. A mí en ningún momento me molesta. Sé lo que es mi hija, sé lo que hizo y cómo lo hizo. Es una chica auténtica y demostró lo que es en el escenario. Por algo fue elegida ese día”, manifestó Cherutti.

Al interpretar “Hot Stuff” de Donna Summer, Bianca sorprendió a parte de los coach. Al escucharla cantar, tanto Mau y Ricky Montaner como Lali Espósito se dieron vuelta para tratar de sumarla a su equipo. Finalmente, la joven eligió a los hijos de Ricardo. “Estoy muy feliz, ahora voy a llegar a mi casa y voy a caer”, expresó en ese entonces la futura artista.

Tras esta participación salieron a la luz imágenes de su pasado, donde está junto a su padre participando del “Cantando”, aunque no como elenco estable, sino como reemplazo e invitada. Quizás esta sería la condición por la cual pudo ser parte de “La Voz”, no como ocurrió con Nell Valenti y su pareja, Melina De Piano.