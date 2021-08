Mica Viciconte rompió el silencio y se metió en el conflicto entre Nicole Neumann y Fabián Cubero

Hace algunos días se conoció que la Justicia sobreseyó a Fabián Cubero en una causa que le inició Nicole Neumann luego de una disputa que mantuvo por no encontrar a sus tres hijas cuando las fue a buscar a la casa donde él vivía junto a Mica Viciconte. La disputa comenzó hace dos años y las autoridades judiciales recién llegaron a un veredicto, según Contexto Tucumán.

Sobre este tema, Neumann habló con LAM, de El Trece, donde fue tajante: “No me ganó ningún juicio. Yo tenía el permiso del juez, él es el que duplicó documentos para llevarlas a México en Año Nuevo, plena pandemia, que México estaba para atrás y yo le pedí que no. Ahora me reclama con la venta de la casa la mitad de los muebles, el rata, y no me quiso cambiar una semana para que vengan conmigo y la familia de Manu una semana a esquiar”.

Hay una cautelar y hasta el día de hoy la sigo respetando. Por favor entiendan que sino respondo es porque no me interesa. Estoy muy bien así y feliz. No hace falta aclarar nada. — Mica Viciconte🌊 (@MicaViciconte) August 24, 2021

Por su parte, a través de sus redes sociales, Viciconte salió a hablar sobre el tema: “Hay una cautelar y hasta el día de hoy la sigo respetando. Por favor entiendan que sino respondo es porque no me interesa. Estoy muy bien así y feliz. No hace falta aclarar nada”, expresó en Twitter la actual pareja de Cubero.

Cualquier cosa busquen los archivos donde van a poder ver que no hablé nunca más desde el día que me llego la cautelar. De mi relación actual o de otra cosa no hay ningún problema en poder charlar . Besos que tengan un hermoso día — Mica Viciconte🌊 (@MicaViciconte) August 24, 2021

Luego, Mica aclaró que desde que le llegó una cautelar, por parte de Nicole, no volvió a tocar ningún tema relacionado a Neumann y los conflictos con quien ahora es su pareja: “Cualquier cosa busquen los archivos donde van a poder ver que no hablé nunca más desde el día que me llego la cautelar. De mi relación actual o de otra cosa no hay ningún problema en poder charlar. Besos, que tengan un hermoso día”, finalizó Viciconte, contundente.

Este martes la exparticpante de Combate dialogó con el ciclo “A la Tarde”, emitido por América y se refirió a este tema: ”La realidad es que tengo una cautelar desde hace años. Y la respetamos con Fabi. Hay una multa que no es joda. Cuando uno duerme tranquilo y está tranquilo en sus casas, ya está. Lo que a mí molesta es que dicen ‘salen a hablar’. Y no, nosotros no salimos a hablar. Ni Fabi ni yo”.

“Nosotros hasta el día de hoy estuvimos haciendo todo perfecto. Sin hacer nada. Sin llevar ni traer información. No lo hacemos”, cerró el tema Mica, dando a entender que del otro lado si lo hacen.