Mica Tinelli contó que sufrió una complicación luego de su última cirugía en la nariz

Micaela Tinelli suele mantener un perfil bajo en las redes sociales, aunque a veces, sorprende con publicaciones que causan gran repercusión entre sus seguidores, que ya suman un total de 2 millones.

En esta ocasión, la hija de Marcelo Tinelli volvió a llamar la atención de todos al hacer un anuncio en Instagram, vinculado a una cuestión íntima y personal, como puede ser una cirugía plástica.

La joven empresaria, que se dedica a la industria textil desde hace varios años, reveló que sufrió una complicación en la última operación que se realizó, y tiene que ver con una rinoplastía.

“Para que después no me pregunten”, comenzó diciendo Mica en un video que publicó en sus historias de Instagram.

Y luego explicó, señalando un vendaje transparente sobre su nariz: “Me van a ver un mes con esto. Y no voy a dar detalles, pero yo hace tres meses me operé en la nariz de una cosa que tenía mal hecha. Y como hoy fui a la consulta y tengo una pequeña inflamación, tengo que usar estas cintitas. Lo digo ahora, porque me voy a mostrar así”.

Con ese breve pero contundente mensaje, la novia del futbolista de Boca Juniors Lisandro López les dejó clara la situación a sus seguidores para que no le hagan demasiadas preguntas al respecto.

En su momento, Mica parecía estar satisfecha con el resultado de su paso por el quirófano, de hecho posó de perfil junto a los profesionales que se habían encargado de todo el procedimiento.

Sin embargo, se vio en la necesidad de tener que contar por qué se la verá con esa pequeña vendita sobre su nariz, y tiene que ver con la constante interacción que la joven mantiene con sus seguidores.

Hace poco, por ejemplo, se plantó contra los haters que la molestaron luego de hacer un posteo en el que contó que se mudaba de su departamento a uno nuevo.

“Borré y bloqueé a mucha gente que pone esos comentarios de mierda, de ‘Ay, total paga papi’. A mí no me molesta igual, ustedes piensen lo que quieran. Pero les cuento que yo tengo mi marca, con un montón de locales, trabajo con un montón de empleados a los cuales amo, tengo mi propio trabajo, mi novio trabaja”, planteó Mica, algo fastidiosa de los ataques.

Y luego se quejó, con tristeza: “Gente de mierda, tómenselas, es increíble cómo no avanzamos. La cantidad de mensaje que uno se tiene que poner a borrar. Los borro porque no me gusta tener negatividad en mi Instagram. Definitivamente son muy pocos los seres humanos que evolucionan, no se puede creer”.