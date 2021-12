“Me parece un montón”, la respuesta de Guillermina Valdés a los consejos que Jimena Barón le dio para hacer fotos fogosas

Si bien las noches de “La academia” no están dando el fruto que Marcelo Tinelli espera, en el estudio se viven momentos de bailes calientes; tanto por las coreo subidas de tono y los looks de las jurado como así también por las discusiones que se dan entre los artistas que ponen puntaje a los participantes.

Este martes le tocó el turno de bailar a Agustín Barajas, el novio de Hernán Piquín, pero antes de demostrar sus dotes artísticos, el conductor le hizo un reproche por una fotografía de Instagram y todo terminó en un picante cruce de opiniones entre las mujeres del jurado.

En la pantalla gigante del estudio de La Flia mostraron la publicación del español en la que escribió: “Domingo remoloneando. No hay nada más placentero que estar acostado escuchando la lluvia”; en la que se lo ve recostado y con su torso desnudo.

“Te dejó solo un domingo, se fue de gira y vos remoloneando, lo mataste. Es muy celoso, guardabosque total”, le dijo Marcelo a Agustín por los celos que había demostrado Piquín. “No me dijo nada en el momento, me lo dijo anoche. Yo esperaba algo con esa foto. Un mensaje, un fueguito, un comentario”, se defendió Agustín.

Jimena Barón y Guillermina Valdés opinan distinto sobre las fotos sensuales en Instagram y discutieron al aire de "La academia".

“Perdón, si vos me mostrás esa foto en privado por WhatsApp, yo te digo ‘esperame así cuando llego el lunes’”, lanzó Hernán desde el atril. Y Jimena Barón se metió en el asunto: “¡Qué antigüedad! Si uno es hot, es hot, en pareja y no en pareja. Se muestra la carne, que el otro venga rajando”.

“Eso genera chispa”, comentó Tinelli y la cantante añadió: “Yo lo voy a implementar. Me dio unos consejos y voy a empezar a subir fotos hot en redes”.

Hasta ahí todo bien pero se armó una discusión cuando Guillermina Valdés se sumó al debate.

Qué pasó entre Guillermina Valdés y Jimena Barón

Si hay una persona especialista en subir fotografías de alto voltaje a Instagram es Jimena Barón por eso se animó a hablar mientras Piquín y su novio se celaban frente a cámara.

En medio de la situación, Guillermina Valdés se plantó con una opinión bien distinta a la de su colega: “Me parece un montón hacer las cosas por el otro, para que el otro reaccione. Me parece mucha energía”.

Y Jimena respondió: “Al contrario, no es para el otro: Yo soy así siempre, cuando estoy en pareja sigo siendo así. Yo soy así para mí”.

“Vos dijiste que querías que te pongan likes y que tu novio vea los likes y los me gusta, y que así vos te sentís...”, lanzó la mujer de Tinelli y Barón siguió: “Yo a mi chico le mando privado y también muestro a la popu para que vea lo que pasa cuando muestro”. Y Guillermina no la terminó ahí: “Yo también muestro a la popu, pero no para que el otro vea que otro me pone like. Me parece un montón”.

Todo quedó ahí, cuando el conductor de “La academia” frenó el debate con una mirada cómplice a Ángel de Brito quien deslizó: “Esto termina mal”.