Benjamín Vicuña se refirió por primera vez al duelo por la muerte de su hija Blanca

Benjamín Vicuña acaba de cumplir 43 años y en las redes sociales compartió una publicación en la que abrió su corazón y compartió una reflexión sobre su vida y el nuevo camino a transitar. Y también dio una entrevista en la que se refirió como nunca sobre la muerte de su hija Blanca y el duelo que realizó.

El artista chileno y Pampita estuvieron más de 10 años juntos y formaron una hermosa familia con la niña y sus hermanos varones Bautista, Benicio y Beltrán. Sin dudarlo, uno de los momentos más fuertes que les tocó vivir fue el fallecimiento de la mayor del clan.

Blanquita, con solo 6 años, dejó este mundo tras contraer una bacteria durante unas vacaciones en el caribe mexicano, allá por el 2012. Tanto la modelo como el artista la recuerdan en cada aniversario y en cada uno de sus cumpleaños en sus redes sociales con mensajes de los más emotivos.

Benjamín Vicuña abrió su corazón y explicó cómo vive sin la presencia de su hija Blanca

Y ahora, Benjamín se refirió al hecho en una entrevista que dio en “El planeta urbano”. Le consultaron si quedó “paranoico” con la salud de sus hijos a raíz de lo ocurrido y él confesó que no porque “si yo estuviera pensando todo el tiempo en eso directamente no podría respirar, desconfiaría del aire, y si no respiro, muero”.

Con la necesidad de explicar sus emociones, Vicuña continuó: “Aprendí a soltar, a confiar en la vida. Me amigué con Dios, porque me había peleado mucho. Me amigué, lo entendí y hasta lo perdoné”.

Benjamín Vicuña abrió su corazón y explicó cómo vive sin la presencia de su hija Blanca

Al escucharlo hablar tan sereno, el periodista le preguntó cómo hizo para perdonar “una cosa así”. Con rostro destrozado pero con fortaleza espiritual, el también papá de Magnolia y Amancio confirmó: “Se puede, se puede. Tengo muchas cosas por las que seguir celebrando esta vida”.

Benjamín Vicuña abrió su corazón y explicó cómo vive sin la presencia de su hija Blanca

La reflexión de vida de Benjamín Vicuña lejos de la China Suárez

El artista chileno que escogió a la Argentina como su segundo hogar cumplió esta semana 43 años y en las redes sociales compartió un mensaje a modo de reflexión personal sobre su vida y su camino a seguir.

Con una postal de cuando era un niño y otras dos de colecciones de discos y teléfonos antiguos, Benjamín Vicuña abrió su corazón sobre sus nuevos días alejado de la China Suárez y feliz de compartir sus días con sus hijos.

Benjamín Vicuña abrió su corazón y explicó cómo vive sin la presencia de su hija Blanca

“En el anticuario de mi vida. Entre planeadores, terremotos y con la cordillera como telón de fondo. Cumplo 43 años y hoy soy un hombre nuevo y no hablo del de Trotski. Me encuentro conmigo. Sigo buscando las mismas respuestas. La infancia es fundamental pero no es todo, marca pero no define”, eligió escribir para el inicio de la publicación.

Benjamín Vicuña y las reflexiones compartidas en el día de su cumpleaños

“Hoy camino sin miedo a la muerte, en los bosques más bellos y respiro profundo el futuro. Hoy soy lo que quiero ser, lo que puedo ser. Gracias vida por enseñarme a palos lo que es vivir, por cada paso que di en las direcciones más extrañas y que hoy me conforman en esto”, sumó el artista.

“Gracias al amor en todas sus formas, motor esencial de nuestra existencia. Gracias por no perder la fe, aunque ganas no faltaron. Vamos por un segundo tiempo con más herramientas para ser feliz y con mis hijos que me llenan el alma y orientan cada segundo. La vida y sus obstáculos que no son más que una escalera al cielo”, cerró Benjamín Vicuña.