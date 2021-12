La reacción de Armando Mena Navareño luego de que la China Suárez le rompiera el corazón

La China Suárez parece no evitar la polémica en el último tiempo, ya que tras el escándalo que significó el Wandagate, en el que tuvo una relación con Mauro Icardi, marido de Wanda Nara, se le sumó su entrevista con Alejandro Fantino para la plataforma Star+, en la que habló de diferentes aspectos de su vida privada y que al parecer una desafortunada frase le rompió el corazón a un joven español.

Se trata de Armando Mena Navareño, el empresario con el que habría tenido un romance durante su estadía en Europa. En esta ocasión, Mena Navareño expresó toda su tristeza en sus redes sociales luego de escuchar la entrevista de Suárez en la que aseguró: “Ahora no quiero saber más nada con nadie. Y menos del ambiente. Yo no estoy sola: tengo tres hijos y mi vida son ellos. Si elijo tener un hombre al lado es porque me va a sumar, no porque lo necesite”, señaló durante la entrevista, y fue bien elocuente: “No necesito ni que me cambien una lamparita ni que me cocinen ni que me prendan el fuego para el asado. Eso lo hago todo yo. El que está al lado mío es para acompañarme y estar a la par”.

El español reaccionó publicando un video sin sonido en el que se lo ve fumando un cigarrillo, con el celular en la mano y donde adjuntó una gota de sangre y la bandera de Japón, en referencia a “sangrejaponesa”, como La China se hace llamar en Instagram.

Recordemos que a Armando y la actriz se los vinculó mientras ella estuvo trabajando en una serie en España y según la periodista de “Los Ángeles de la Mañana”, Maite Peñoñori: “El sábado posterior a que explote el ‘Wandagate’, la China había estado apretando, a los besos, en un boliche en Madrid. Adelante de todos”, expresó la panelista sobre la relación entre Eugenia y Armando, que es un aficionado a las motos y que además, gana dinero vendiendo remeras por Internet.