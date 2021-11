“Masterchef Celebrity 3″ tendrá una inesperada baja para los próximos programas

Tras una semana y media al aire, la tercera temporada de “Masterchef Celebrity” tendría una baja importante de cara a los siguientes programas. Y es que el reality cuenta entre los 15 famosos con muchas figuras que alternan sus horarios entre la competición y sus profesiones.

Una de ellas es la Tigresa Acuña, que según “La Pavada” de Diario Crónica ya habría arreglado con la producción del show de cocina, para faltar durante una semana. Esto es a causa de que el sábado 20 de noviembre tiene una pelea en el Luna Park y el objetivo de la participante es prepararse física y mentalmente para la velada pugilística.

La Tigresa Acuña en "Masterchef Celebrity 3"

En su lugar, los productores de “Masterchef Celebrity 3″, optaron por Sabrina Garciarena, la esposa de Germán Paoloski, para que sea la persona que se ponga el delantal y maraville al jurado con sus preparaciones en la cocina más famosa del país.

Sabrina Garciarena.

Recordemos que las grabaciones del programa están avanzadas, por lo que se presume que la boxeadora se encontraría en instancias decisivas de la competición y no habría sido eliminada. Por otra parte, uno que ya no sigue en carrera es José Luis Gioia, que en la gala del lunes se convirtió en el primer participante en abandonar el certamen culinario.

José Luis Gioia, el primer eliminado de "Masterchef Celebrity 3"

“El cocinero que abandona las cocinas de Masterchef es Jose Luis”, reveló Damián Betular, a lo que el humorista aprovechó para agradecer al jurado y a sus compañeros: “Gracias a Masterchef, un honor que me hayan invitado, un honor que me hayan convocado y que me hayan cuidado, un beso grande”, se despidió el actor del certamen de cocina de Telefe.

Esa misma noche fue Luisa Albinoli quien preparó la mejor milanesa de todas y conmovió a los presentes al contar la historia de su plato. “¿Le pusiste algún nombre a tu milanesa?”, preguntó Santiago del Moro. Y la emoción la inundó: “Sí, le puse Verónica, porque es el primer plato que me pidió mi hija cuando llegó a casa en adopción. Ella es lo más lindo que tengo, mi motor”.

Tras la prueba por parte de los chef, la felicitaron y le resaltaron que había hecho “una señora milanesa” y el dueño del restaurante Tegui compartió: “Si yo fuera a tu casa, también te pediría que me hagas milanesas”. Luisa luchó durante años para poder ser mamá hasta que decidió iniciar los trámites de adopción; tras nueve años de espera la joven que hoy tiene 16 años llegó a su vida y todo cambió. Desde el 2021, Verónica y Luisa son felices juntas.