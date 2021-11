“Masterchef Celebrity 3″ tuvo su “noche de clásicos” y despidió a su primer participante

Este lunes se vivió la primera gala de eliminación de Masterchef Celebrity 3 y el motivo por el que se optó transmitirse en un día lunes fue por las elecciones legislativas y la programación de Telefe cambió, para centrarse en este suceso.

Tití Fernández, Mery del Cerro, Luisa Albinoni, Hector Enrique, Denise Dumas, Paulo Kablan, Charlotte Caniggia y José Luis Gioia se enfrentaron en las cocinas más famosas del país y compitieron por asegurar su continuidad en el certamen.

“Noche de Clásicos”, anunció Santiago del Moro y junto al jurado integrado por Germán Martitegui, Donato de Santis y Damián Betular anunciaron que el plato de la noche era relacionado a las milanesas. Analía Franchín, finalista de la primera edición del reality, llegó al piso con el título de “Reina de la Milanesa”, quien se encargó de asesorar a los concursantes, quienes debían preparar las mejores milanesas de distintos tipos de carnes.

Una vez finalizado el tenso momento de preparación, los concursantes pasaron de a uno a entregar sus milanesas junto a sus respectivas guarniciones y luego de las devoluciones del jurado, quienes en líneas generales remarcaron que fue una noche de buenos platos.

Finalmente, el mejor plato de la noche fue el de Luisa, a quienes le elogiaron su sabor casero. Luego Tití. Charlotte, Denise, Paulo y El Negro fueron enterándose que seguían en carrera, y de esta manera, José Luis y Mery fueron los peores de la jornada.

“El cocinero que abandona las cocinas de Masterchef es Jose Luis”, reveló Betular, a lo que el humorista aprovechó para agradecer al jurado y a sus compañeros: “Gracias a Masterchef, un honor que me hayan invitado, un honor que me hayan convocado y que me hayan cuidado, un beso grande”, se despidió el humorista y actor del certamen de cocina de Telefe.