Mariano Martínez sorprendió con su extremo tratamiento con hielo para lograr su escultural cuerpo

Hace algunos días, Mariano Martínez sorprendió en las redes sociales ya que lo pudimos ver con un cambio radical en su cuerpo: el actor se mostró marcadísimo en cada centímetro de su cuerpo. Sin embargo, el ejercicio no fue su único aliado sino que además sumó un tratamiento extremo.

Dicho método se llama Wim Hof y consiste en un tratamiento de hielos que mejora el sistema inmunitario, además, quema mayor cantidad de grasa, da beneficios a la mente y donde la clave de todo está en la respiración.

Además, aseguran que ayuda a disminuir estrés, mejora la calidad de sueño a la hora de dormir y da energía. “Estos son geles fríos, y estas mis piernas. Ahora estoy haciendo diez minutos así sin frío y después le mando cumbia”, contó el actor en su Instagram.

“Realmente no siento ni frío ni calor. Esto es porque hace ya más de dos años que estoy haciendo terapia de frío. Todavía si bien no llegué a ser inmersión en hielo, estoy averiguando como poder hacerlo y generarlo”, reveló el artista.

“Ya me ducho tres o cuatro minutos por día con agua helada. Primero con agua caliente me lavo el pelo, me baño, me ducho; y después sí paso al agua fría. Esto fue progresivamente cada diez segundos”, reveló Mariano.