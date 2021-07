Hacha, el participante que cantó reggae en La Voz Argentina y ya suena como el “ganador”

Franco Leiva, o “Hacha” como a él le gusta que le digan, es un participante de Corrientes que se convirtió en la nueva conquista de Lali Espósito para su equipo en “La Voz Argentina” (Telefe).

El joven impactó desde el inicio con su peculiar look y su buena onda en el escenario al interpretar “Is This Love”, el famoso tema de Bob Marley, rey del reggae. La única que dio vuelta su silla fue Lali, quien quedó enamorada del talento que mostró el participante.

El resto de los coaches le pidió a “Hacha” que cantara algo de otro género, así que él se animó al chamamé, honrando las raíces de su tierra. Entonces, Ricardo Montaner -como suele hacer siempre- confesó estar arrepentido de no haber elegido al participante y felicitó a su compañera por confiar.

“Te voy a decir una cosa: dale gracias a Dios que no dimos la vuelta ninguno. Te estás llevando a un participante que puede llegar a ser el ganador de este programa. Me arrepiento no haberme dado la vuelta. Cuídate porque te lo tumbo”, aseguró Montaner.

“Esta chaqueta representa que estás en mi equipo. Gracias, intuición. Ha demostrado que sos un artista más grande de lo que todos creemos. Vas a brillar. No tengo dudas que estando en mi equipo podés ser el ganador de La Voz Argentina. Repito: ¿ganador de La Voz Argentina?”, vaticinó Lali Espósito.

Mientras tanto, en las redes sociales, “Hacha” se volvió tendencia principal y se ganó múltiples elogios por su impronta tan especial.