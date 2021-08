Mariano Martínez salió a negar un romance con la ex de Alex Caniggia

Hace algunos días y por “investigaciones” de Juariu en las redes sociales, la panelista de “Bendita” (El Nueve) descubrió un intenso intercambio en Instagram entre Mariano Martínez y Macarena Herrera, la ex novia de Alex Caniggia.

Criticado y amado en las plataformas por su canciones y bailes, el actor salió a aclarar la situación con la joven rubia con quien intercambian “likes” en varias de sus publicaciones.

Consultado por “Intrusos” (América), el ex de Camila Cavallo, Martínez no dudo en decir: “Estoy soltero. Estoy solo, no tengo novia”, comenzó diciendo el mediático y luego sobre la joven agregó: “Maca es una amiga virtual, de hecho, porque no la conozco en persona”, aclaró.

“Tenemos buena onda, tenemos cosas en común con respecto… Pero es una amiga, no hay histeriqueo, no hay nada”, cerró Mariano dejando una puerta abierta a un encuentro en el mundo real.