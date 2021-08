Criticaron a Mariano Martínez por usar maquillaje y el actor reaccionó abruptamente

A diario tenemos noticias de él. En los últimos meses, Mariano Martínez ha cerrado y abierto sus redes por diferentes motivos. Entre ellos, algunos relacionados con las críticas o comentarios negativos que el actor recibe de parte de los usuarios.

Todo nació luego de que el actor publicara unos videos musicales en los que probó cantar. Desde entonces, ha estado bajo la mira de todos en las redes. Hace apenas algunos días, se disparó el último conflicto que se dio entre sus haters y él.

Al parecer, muchos comentaban que el actor de Son Amores se delinea los ojos. Por ello, el actor reaccionó en un video a través de la plataforma en donde frenó los rumores de su maquillaje.

“¿Me ponen que me delineo los ojos? Dale, déjense de romper las pelotas”, comenzó el actor en sus historias de Instagram. Aunque relajando un poco el ambiente y cambiando sus expresiones, cambió de una respuesta agresiva a una más amena. “Nah, mentira. Pero en serio no me delineo los ojos, no jodan, boludos”, señaló.

Finalmente como remate, acercó la cámara a sus ojos y dijo “estos ojos son así”, haciendo alusión a que no necesitaba de maquillaje para lucirse.

Luego de su malentendido, el actor contó en sus historias que se encuentra practicando para su reto de salsa en el programa de Tinelli. Junto a Luciana Salazar y Jorgito Moliniers, el actor se prepara para su próximo debut en las pistas de La Academia.

Mariano Martínez se ha convertido en una figura mediática. Compartiendo con sus seguidores en las redes parte de su música, sus talentos y su trabajo corporal, el actor ha alcanzado una audiencia amplia que sigue sus pasos.

Últimamente ha hecho principal énfasis en sus tatuajes. Luego de haber agregado una nueva marca en su pecho, donde vemos a un león en el pectoral derecho simbolizando “fuerza y libertad”, según escribió en la fotografía que mostró.

Junto a él, se encuentra un Horus, un amuleto originario del antiguo egipcio y asociado a la diosa Wadjet, hija de Ra.