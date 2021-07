María Becerra cantó en vivo y estallaron los memes comparándola con Moni Argento

Vigente y más activa que nunca en sus redes sociales, María Becerra se presentó en vivo para interpretar para sus seguidores la canción “Mi debilidad”.

Ovacionada por miles pero también criticada por los haters, la joven cantante fue comparada con Moni Argento, el personaje interpretado por Flor Peña en “Casados con Hijos”.

Apuntando a su performance y sobre todo al look elegido por la artista, los usuarios comentaron: “Es Moni Argento cantando y aprendí a lloraaaar aprendí a llorar”; “No creo lo que veo jajaja”, “Qué cambiada está Moni Argento”; “Qué pasó señora???”, “Moni Argento al menos causaba gracia”; “Cafecitooooooooooooooooo”, “Se la ve medio joven a Moni”, fueron algunos de los tantos mensajes que comenzaron a circular en las redes.

Llamativamente en Twitter, Moni Argento fue tendencia por la comparación con la interpretación de María Becerra en su Instagram.

Recientemente la joven trapera fue noticia por los rumores de crisis con su novio Rusher King y si bien ella asegura que está todo bien, los fanáticos afirman que la canción “Mi debilidad” solo blanquea la ruptura con el artista.

“Tú me sacás de adentro toda la maldad; Y ahora que no estás, solo me siento sad, yeah; No sé como superarte; Dime cómo hacer pa’ no pensarte, ey; Aún no puedo perdonarte; Pero yo muero por ir a buscarte, yeah-ey”, dice el tema del momento.