Marcelo Tinelli incomodó a Jimena Barón sobre su futuro y su maternidad: “Te juego una apuesta”

El lunes a la noche Marcelo Tinelli arrancó una nueva gala de “La academia” con una sorpresiva declaración. Jimena Barón quedará embarazada muy pronto, soltó al aire tras presentar a la jurado que vestía un look increíble de pantalón plateado y corpiño con cadenas.

El conductor de “Showmatch” saludó a Ángel de Brito, reveló que Pampita estaba con contracciones y cuando tocó el tema de decir algo sobre la actriz y cantante, Marcelo soltó una premonición. Siguiendo la línea maternal, Tinelli dijo que Jimena “no está embarazada ni tiene contracciones” pero que ya va a conseguir novio y le dará un hermano a Momo, su niño fruto de su relación con Daniel Osvaldo.

“Le voy a jugar una apuesta a Jime. Va a ser mamá antes que mi hija Micaela”, aseguró el fanático de San Lorenzo de Almagro y la cara de incomodidad de la artista fue notoria. Por lo que él sumó: “¡Ay! ¿Por qué no? ¡Qué lindo ser mamá!”.

“Va a ser mamá, ¿y el papá sabe quién va ser?”, preguntó Tinelli riéndose y se escuchó de fondo “Mauro Caiazza”, su ex con el compartió pista del “Bailando”.

Barón le pidió que se callara por lo que el Marcelo concluyó: “Si no quieren que hable, listo, cállenme. Yo vine con ganas de hablar, listo, si no me fuman, listo”.

Pero... ¿por qué dijo todo esto el empresario? Jimena negó días atrás estar con el bailarín y en cada historia de Instagram comparte su deseo de sanar y volver a ser ella misma.