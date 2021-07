Mar Tarrés tuvo un ataque de asma en Showmatch y obligó a Marcelo Tinelli a parar el programa

Momentos de tensión se vivieron este viernes en Showmatch La Academia. La producción envió a todos a competir unos con otro en el súper duelo y esto obligó a que algunos participantes tuvieran que hacer varios bailes seguidos, entre ellos Mar Tarrés. La influencer del plus size se vio sobrexigida por su sobrepeso y el asma que padece y se descompuso.

Mar se tenía que enfrentar a Mario Guerci y a su pareja, pero el cansancio de su cuerpo no le permitió hacer un tercer baile. Esta situación tomó de imprevisto a Marcelo Tinelli quien no supo qué hacer y mandó a una inesperada pausa. Al regresar al aire, explicó que la modelo no iba a poder bailar y pidió las explicaciones del médico.

“Es una situación inédita. Ella quiere bailar, pero no puede porque se le dificulta respirar”, dijo Tinelli y se acercó a Mar Tarrés que estaba a un costado del escenario recuperándose.

“Hoy repasamos muchas coreos desde temprano y todo el día estuvimos ensayando. Fue un día fuerte y nunca habíamos bailado tanto”, explicó Tarrés y contó: “Cuatro veces me tuve que hacer el puff para poder competir, cuando normalmente me hago dos: uno a la mañana y uno a la noche. No terminó el día y me había hecho cuatro ya”.

Mar Tarrés no puedo hacer el último baile. Captura del vivo.

“Siento que sí puedo bailar. Que fue como que me agarró un ataque un ratito y ya me calmé. Yo quiero bailar y el doctor no me deja”, remarcó Mar y se quebró.

Y el conductor optó por escuchar al médico del canal. “Tiene una reagudización de su problema crónico (asma) y no es conveniente que baile en este momento. Además, la cantidad de puff que se hizo tampoco es recomendable”, dijo el doctor Vicente Labonia.

“Vamos a acatar lo que dice la autoridad médica, no se puede. El lunes veremos con el jurado qué decisión tomamos. Es una situación inédita”, cerró Marcelo Tinelli.