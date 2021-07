Mar Tarrés aseguró que fue censurada en Showmatch tras pelearse con la cuñada de Adrián Suar

Luego de varias idas y vueltas, Mar Tarrés volvió a la pista de Showmatch La Academia y no pudo evitar hablar de su excoach, Judith Kovalovsky, cuñada de Adrián Suar. La humorista celebró la renovación de su equipo con una nueva coreógrafa y dijo que fue censurada y no puede hablar de quien trabajó con ella antiguamente porque “no la dejan” y rompió en llanto al cruzarse con Ángel de Brito.

Marcelo Tinelli le preguntó a Mar sobre su supuesta renuncia y ella confesó que nunca renunció, pero que iba a hacerlo si su coach, con quien se peleó en vivo y a través de las redes, se quedaba sin trabajo. Como esto no ocurrió, la influencer confirmó su continuidad en el equipo con nueva coreógrafa y evitó hablar de Judith Kovalovsky, porque según la empresaria, fue censurada.

Al escucharla hablar, Ángel de Brito se sacó y la cruzó sin filtros: “No me gustan todas las pavadas que dijiste en las redes que ahora parece que no dijiste. Dijiste que ibas a ser censurada porque ella era poderosa, que te iban a echar del país prácticamente”.

“Sí, me censuraron y no puedo hablar. Hay gente que me pidió que me calle y que no hable”, aseguró Mar y elogió a la producción de LaFlia. Sin embargo, Tinelli insistió con saber quién la había callado, pero ella se negó a revelarlo. “Tenés tendencia a ir por otro lado, por lo negativo, la victimización, la censurada...”, dijo enojado De Brito.

El cruce entre Mar Tarres y la cuñada de Adrián Suar. Captura del vivo.

Algo que preocupó a la humorista fue que a partir de la pelea con su antigua coach, perdió la posibilidad de trabajar con la produtora de Adrián Suar, cuñado de la coreógrafa que fue reemplazada. “Soy actriz y nunca más me van a llamar de Pol-ka seguramente, pero no importa”, dijo Mar y Ángel le retrucó: “Tampoco te habían llamado antes”,

“Es horrible esto que dijiste recién de la censura”, le recriminó y ella volvió a insistir al confirmar que eso ocurrió, pese a no dar nombres: “Es que si hubo censura. De hecho recibí una carta documento para que me calle”.