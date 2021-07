Mamá primeriza: Noelia Marzol contó que su hijo no la deja dormir

Feliz por la llegada del pequeño Donatello, fruto de su relación con Ramiro Arias, Noelia Marzol está aprendiendo sobre ser mamá y a veces las situaciones la superan.

A través de las redes sociales, la actriz de “Sex Viví Tu Experiencia”, comparte cada momento de su pequeño hijo quien nació a fines de mayo y debió permanecer varios días en neonatología para su control.

Redes de Noelia Marzol Noelia Marzol

Fascinados con el pequeño, la casa se llenó de mamaderas, juguetes y alegría pero, en las últimas horas Noelia mostró el lado B de su felicidad y dejó a la vista de todos unas terribles y oscuras ojeras que no pudo disimular.

Además y siempre tan activa, Marzol comenzó a hacer algunos trabajos que sólo le insumen un par de horas al día por lo que requiere de la ayuda de su mamá para el cuidado del pequeño: “Bueno, primera vez que me estoy yendo a trabajar dos horas y siento que me voy a morir”, dijo Noelia y agregó: “Sentir que me muero no es metáfora, es literal”.

Noelia Marzol y su marido Ramiro Arias se casaron en febrero del 2021 y al poco tiempo la rubia anunció que estaba embarazada. Unos meses antes y un poco cansados por la pandemia, la pareja se dio un tiempo y finalmente volvieron para formar la familia que siempre soñaron.