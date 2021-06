En pleno posparto, Noelia Marzol calienta las redes con un top animal print

Noelia Marzol disfruta a pleno su nueva etapa de maternidad, pero eso no le impide dejar de lado toda su sensualidad, al compartir en su cuenta de Instagram una foto muy sexy.

“Ya casi termino mi cuarentena post parto y me pongo así”, declaró en el epígrafe de la foto, en donde aparece con un top animal print y un mensaje positivo para sus más de 2.1 millones de seguidores: “Buena semana para todos”.

De inmediato, su posteo alcanzó más de 70 mil likes y casi 500 comentarios que recalcaban la espectacular figura de la bailarina, tras un mes de dar a luz a su primer hijo, Donatello.

Noelia Marzol con su hijo Donatello. Instagram.

Durante toda su etapa de embarazo, Noelia no dejó de sorprender con sus estilos a la moda y sesiones de fotos luciendo su pancita, junto a su pareja, el futbolista Ramiro Arias. Con él, vivieron un momento muy feliz al darle la bienvenida a su hijo la madrugada del 23 de mayo, pero posteriormente, atravesaron una situación difícil cuando “Dona” estuvo internado en neonatología del sanatorio Otamendi, al haber nacido de manera prematura.

Redes de Noelia Marzol Noelia Marzol

“Le dieron el alta recién y la mamá no puede más de emoción”, dijo Noelia en un video a principios de junio, y no se olvidó de agradecerles a los médicos y enfermeros que se ocuparon de Donatello durante los días que estuvo en la clínica. “Les debo todo. Gracias a todo el grupo de profesionales del Sanatorio Otamendi por cuidar a mi Doni. No existen palabras de agradecimiento. ¡Son lo más!”, expresó Noelia.

Este fin de semana, la inlfuencer no solo aprovechó el sol de Buenos Aires para pasear con su bebé, sino que festejó el primer Día del Padre de su pareja, con otra tierna publicación: “Feliz día a todos los papás!Especialmente a este papucho, en su primer Día del padre! Te amamos Ramiro”.