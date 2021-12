Luisa Albinoni sorprendió al contar algunos detalles de su noviazgo con Carlos Menem

Este lunes comenzó una nueva semana en la competencia de “Masterchef Celebrity 3″ y por primera vez, Luisa Albinoni lucía una estrella en su pecho y no cualquiera, la de oro, la que le dejó Tití Fernández al momento de ser eliminado en la gala del domingo.

Fue una noche dedicada a un plato delicioso del Medio Oriente: el falafel, una croqueta de garbanzos que los participantes debieron realizar en base a granos diferentes y presentar en pan pita, con salsa de yogur y vegetales. Ninguno los había realizado antes, por lo que fue todo un desafío.

Luisa Albinoni habló en "Masterchef Celebrity 3" sobre su relación con Carlos Menem

La Peque Pareto hizo el mejor plato de la noche y subió directamente al balcón, al igual que Tomás Fonzi mientras que Albinoni, Cathy Fulop y María del Cerro recibieron su delantal gris y darán todo el miércoles de última chance.

Pero durante el programa hubo un momento especial en el que la actriz reconocida recordó su relación con Carlos Menem, el ex Presidente argentino a quienes muchas de las mujeres lo creían “un gran seductor”. Le decían El Turco y en el contexto de gastronomía árabe, Santiago del Moro le consultó a Luisa sobre el rumor que los vinculaba sentimentalmente.

Luisa Albinoni habló en "Masterchef Celebrity 3" sobre su relación con Carlos Menem

Qué dijo luisa Albinoni sobre su relación con Carlos Menem

Cuando Luisa ya había comenzado a elaborar su plato, el conductor de “Masterchef Celebrity 3″ se le acercó a su estación y lanzó: “Che, entre nosotros, la comida de hoy es de Medio Oriente y vos tuviste un novio...”.

Puntapié que la actriz supo entender y así completó la oración de Del Moro: “Tuve algún acercamiento con un hombre importante”.

“¿Cómo te llevabas con él?”, consultó Santiago e inmediatamente la competidora expresó: “Divinamente”.

“Fuiste pareja en su momento y fuiste amiga también...”, aclaró el locutor después de haber mencionado a Carlos Menem ante las cámaras. “Amiga, sí. Sobre todo amiga”, aseguró Albinoni.

Y fue en ese momento que reveló varios detalles del ex mandatario “como hombre”: “Era todo un caballero” aunque precisó: “Discutíamos mucho, nunca estábamos de acuerdo en política. Nos agarrábamos. Él lo arreglaba con los bombones: me los quería dar a mí pero se los comía él que no podía”.

Menem se casó en dos oportunidades, primero con Zulema Yoma y luego con Cecilia Bolocco pero fueron un montón los affaires con famosas que se le conocieron. Moria Casán organizaba cenas donde él conocía a bellas mujeres del mundo del espectáculo.

Mónica Guido, Adriana Salgueiro, Noemí Alan y Thelma Stefani fueron de las vedettes de la época que asistieron a esas comidas en carácter de invitadas.

Quienes sí reconocieron haber tenido algo con el ex Presidente de la Argentina fueron Alejandrá Pradón y Graciela Alfano.