Luego de miles de vueltas, El Polaco confirmó su reconciliación en medio de un recital

Ya ni se sabe si están juntos o no, si se separaron, si volvieron, si comparten casa o no quieren verse. La historia de Barby Silenzi y El Polaco es una va y viene de histeriqueos que ya nadie entiende. Porque en un reciente evento el cantante le terminó declarando amor eterno a la bailarina con quien se había separado.

A pesar de todo, en el mismo programa de Los Ángeles de la Mañana en que explicó la separación la bailarina no hablaba de una despedida definitiva: “Siempre fuimos amigos. Todavía tenemos una relación buena, no vamos a pelearnos y dejarnos de hablar.... El amor no se termina de un día para el otro”.

Y el reciente sábado fue el mismo Polaco quien confirmó una reconciliación en medio del recutal que daba en un boliche de Quilmes. Sus palabras fueron de puro amor: “El amor de mi vida está ahí”, dijo señalando a la bailarina, que estaba a un costado del escenario.

Barby aun no dice nada del gesto del padre de su hija, quien ya no parece ser un ex.

La turbulenta historia de El Polaco y Barby Silenzi

Pero antes de esto, la pareja ya había pasado por un escándalo a causa de una fiesta clandestina de la que El Polaco iba a ser parte en lo de uno de sus compañeros de MasterChef Celebrity, seguido de los famosos audios de Fede Bal en donde hablaba de mujeres y fotos que no saldrían de su casa. Le siguió otro de celos por un supuesto romance con Natalie Pérez, con quien el cantante había grabado una canción.

Pero la ruptura definitiva para los padres de Abril había llegado a mediados de febrero, con fuertes rumores de una tercera en discordia. Incluso hace algunos días, la misma Barby dio lo que parecía un punto final. “Fue largo, veníamos de un par de crisis, es un camino largo, no es que te separaste y ya está...”, declaró en LAM.

“Vivimos un momento hermoso al principio, nos fuimos de vacaciones, el embarazo, pero la cuarentena nos afectó puntualmente para mal. Él está acostumbrado a ir y venir por los shows y de repente, estaba encerrado y rodeado por mujeres”, dijo la bailarina.

Los roces de convivencia y el intento de una familia ensamblada terminó por separarlos: “Él tiene dos hijas con dos mujeres diferentes (Karina La Princesita y Valeria Aquino). Yo tengo mi hija con otro papá (Francisco Delgado)... Es muy difícil ensamblar todo, en el medio hay celos”.