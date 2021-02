Apareció Mili, la mujer que vinculan a El Polaco a pesar de que negó hay una tercera en discordia en su separación

Hace días que El Polaco y Barby Silenzi intentan dar justificaciones por su separación y, lo que pareció ser una ruptura de mutuo acuerdo y sin terceros en discordia, se vio empañado por la aparición de una joven llamada Milagros Ronchetti.

En el programa “Intrusos” (América) la mujer de 29 años dijo que pasó el fin de semana junto al ex participante de “MasterChef Celebrity y que no quiere tener líos.

Hace unos días Silenzi, entrevistada por Mitre Live, se negó a contar la razón de la separación con el cantante pero dijo: “El motivo no lo voy a decir, pero fueron muchas cosas de ambos lados. No fue que él hizo mil cosas y yo soy una lady. Cada uno tiene lo suyo y llegó hasta acá”.

Ahora aparece en escena Milagros Ronchietto, una empleada de un kiosco de Santa Fe quien al parecer estuvo con El Polaco, aunque el músico diera una versión diferente en “LAM” (El Trece) y que fuera comentada por Floppy Tesouro: “Con respecto a Mili, niega rotundamente este supuesto romance. Me dijo ‘Es mi amiga hace más de 16 años, no hablen pavadas, no estuve con ella. Y para que sepan, solo sábado y domingo estuve en Santa Fe; jueves y viernes estuve en Rafaela’”.

A través de Instagram Ronchietto se comunicó con “Intrusos” y manifestó: “No quiero líos, no soy así. No me gusta todo esto. Es tal como lo dijo El Polaco. Somos amigos o conocidos hace un montón…Entre nosotros no pasó absolutamente nada”.

Luego sobre el rótulo de “tercera en discordia” Milagros dijo: “Por una foto de las redes, a la que no le veo nada de raro. No estoy arriba de él como para que salgan a decir todo lo que dijeron. Solo somos amigos y nada más. Es mentira que salimos a comer y que pasó todo el fin de semana conmigo”, finalizó molesta.