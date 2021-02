Barby Silenzi dio todos los detalles que llevaron a su ruptura con El Polaco

El piso de Los Ángeles de la Mañana fue donde Barby Silenzi pudo despotricar todas las verdades sobre su reciente ruptura definitiva con Ezequiel Cwirkaluk, conocido como El Polaco. Este quiebre viene sonando desde noviembre, después de unos polémicos audios en donde el cantante y su ex compañero de MasterChef Celebrity, planeaban una fiesta clandestina en la pileta de hijo de Carmen Barbieri. Después de muchas idas y venidas, confirmaron su separación definitiva.

Ni siquiera la hija de ocho meses pudieron detener la verdad que la bailarina venía aguantando hace meses. Ante el primer interrogatorio de Ángel de Brito, “¿Cuánto pesó la infidelidad en esta separación?”, Barby contestó: “No, nos separamos el jueves que se fue de viaje a tocar, él ya se fue separado, obviamente que me dolió todo lo que pasó. Pero no fue ese el motivo”. La foto con la mujer en Santa Fe fue el puntapié que necesitaba.

Ante la consulta por el polémico audio con Fede Bal, la bailarina aclaró que “sí fue motivo de pelea”, además de un quiebre en la relación. “Yo no estaba ni enterada. Nos habíamos peleado y supuso que estaba separado, no sé. Se fue a la fiesta y volvió muy tarde, a la mañana. Él llegó re bien y me dijo que se fue a lo de Fede, a una fiesta. Obviamente, no me dio muchas explicaciones. Ya venía medio tirante la cosa”.

A pesar de las constantes dudas y de que confirmó que “ensamblar a las familias terminó perjudicando a la pareja”, Barby aclaró sin dudas: “No, a mí no me hizo cornuda, estoy muy segura de eso”.

Los mensajes de San Valentín de la pareja

A menos de una semana de su rompimiento, ambos compartieron imágenes donde aclaraban que sus amores de San Valentín son inquebrantables. Ambos subieron a sus Stories postales de sus hijas, los grandes amores de su vida.

Las fotos de El Polaco, en donde pueden verse a sus tres hijas.

Por su parte, Barby compartió la foto de Abril que su ex pareja puso, mientras que después puso una segunda con su otra hija. Como tercera, puede verse una postal donde sale beso para sus seguidores.