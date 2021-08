Luego de las críticas, Thalía apareció posando con animales exóticos y desató un nuevo escándalo

La cantante Thalía ha dado mucho de qué hablar en las redes sociales durante los últimos días, por su trato a los animales. Primero, causaron polémica algunas fotografías de su perrita Francesca, una doberman que aparece con unos vendajes en las orejas, tras haber sido sometida a una cirugía estética que se utilizaba en algunas razas.

Luego, volvió a encender las redes sociales al publicar un video en el que “tira” cinco peces de “regalo” a un lago, ya que de acuerdo con algunos internautas antes de soltar peces de ornato se debe saber si la especie es nativa del lugar o de lo contrario podrían alterar el ecosistema existente y volverse una especie predadora, además se le criticó la poca “delicadeza” con la que los echó al agua.

“Chicos, tenemos peces frescos en esta bolsa. Vamos a soltarlos aquí en el lago, ¿listos? Aquí vamos, uno por uno”, dijo la cantante en el video.

Lo hizo de nuevo

A pesar de las críticas que ha recibido por supuesto maltrato animal, Thalía volvió a compartir dos fotografías en las que aparece con dos aves.

“Morning Coffee! ¡Estos dos no me dejan solita ni un segundo! ¡Que tengan un feliz jueves mis amores! ¿Cuáles son sus planes para hoy? #CoffeeLover”, escribió en su cuenta de instagram.

Sin embargo, esta ocasión, la intérprete de No me acuerdo, Equivocada y No me enseñaste, no recibió críticas por parte de sus seguidores, solo piropos y comentarios de admiración, y casi 230 mil me gusta.

Cabe señalar que Thalía cumplió 50 años el 26 de agosto, y lo celebró junto a su familia.