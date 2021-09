Lucas Bertero sería el culpable de los celos y ¿crisis? entre Hernán Piquín y su novio

Agustín Barajas es el novio español de Hernán Piquín y desde que llegó al país se ha ganado el protagonismo de varias notas, hasta consiguió su propio lugar en “La academia”. Hoy varios hablan de él porque increpó a un periodista, ex del bailarín, y dicen que está muy celoso.

Se trata de Lucas Bertero, el panelista de “El show de los escalones” que el jurado de “Showmatch” se esmera en negar pero que todos saben que algo sucedió entre ellos. En ese mismo programa, una colega le consultó: “¿Es verdad, Lucas querido, que el señor Agustín Barajas es un trepador con todas las letras? O sea, que vino a sacarle el lugar a su novio Piquín”.

Para responder políticamente correcto, el periodista recordó el rumor de su affaire con Hernán en 2020 y agregó que el joven español le escribió privado para increparlo. “No fue una amenaza, pero fue un ‘te invito a...’. Yo le dije que no sabía que él existía, ni lo conocía y que no tenía que darle explicaciones. Que se fije que todos tenemos un pasado”.

Lo cierto es que se habla de celos y mentiras entre Piquín y Agustín y que Lucas, sería el causante de los temblores en la relación que tienen los artistas del baile.

Qué pasó entre Hernán Piquín y Lucas Bertero

Fue en el año 2020 que Lucas Bertero confió en una nota para PrimiciasYa su fugaz romance con Hernán Piquín pero el reconocido bailarín nunca lo reconoció.

El periodista nunca más habló del tema hasta ahora. En ese momento dijo: “Lo conozco hace mucho tiempo a Piquín, se podría decir que lo conozco íntimamente. Pero debut y despedida. Lo conocí hace ocho ó nueve años. Yo era soltero y él también creo, y bueno... Yo soy mucho de la energía y él tiene una energía muy oscura, demasiado oscura”.

A lo que agregó: “No tengo un buen recuerdo. Lo vi una sola vez y eso me bastó. Después cuando me lo he cruzado profesionalmente o me ha tocado llamarlo para algún programa que he trabajado se hace como que no me conoce... como un ninguneo y digo ‘este pibe está mal’ (...) No es una persona fácil y no lo digo yo únicamente, lo dicen varios. Y este rumor del romance, está instalado por él y no por mí, siempre fue de llevar y traer. Fue una experiencia más que quedará en el olvido”.