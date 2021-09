La insólita pregunta de un participante de 100 argentinos dicen mientras “tatuaba” a Darío Barassi: “Es con ‘c’, ¿no?”

En “100 Argentinos Dicen” Darío Barassi se siente a gusto, dominando el programa y logrando que sus participantes se prendan en distintas situaciones generadas por el propio conductor. Esta vez, el ciclo emitido por la pantalla de El Trece, tuvo la presencia de un joven tatuador que casi comete un error imperdonable al “tatuar” en vivo al animador.

“¿El tatuador se tatúa así mismo?”, consultó Darío al ver a Nicolás y sorprenderse por el particular look del joven, que tuvo una respuesta afirmativa ante la pregunta, que fue acompañada de un relato en el que aseguraba que la mayoría de los tatuajes que tenía en su cuerpo se los había hecho él mismo.

Al escuchar esto, Barassi no se aguantó y pidió ser tatuado por el participante: “Me voy a tatuar algo”, lanzó. “Traje la maquinita”, aseguró el tatuador. “¡Estás loco! Aunque con una lapicera me podría tatuar algo. Me quiero tatuar ‘viciosa’”, reveló.

“Darío Barassi ‘tatuándose’ en vivo.

Mientras el actor se desabotonaba la camisa y hacia lugar, la pregunta del joven descolocó al conductor. “Viciosa es con ‘c’, ¿no”, preguntó, y el conductor no terminó de responderle cuando ya las redes sociales se hicieron eco de lo que ocurría en el estudio.

“Si, hijo de p...”, contestó enojado Barassi, aunque tuvo un momento de duda: “Es con ‘c’, ¿no?”, lo que causó las risas de todos los presentes y varios usuarios de Twitter, quienes se divirtieron con este desopilante momento.

“Barassi se dejó escribir ‘viciosa’ en el pecho. Dios, amo mucho a ese hombre”; “Ya me hice el sticker de Barassi con el viciosa en el pecho. POR SUPUESTO”; “Barassi tatuándose viciosa con fibrón me hizo el dia”; “Barassi con Viciosa en el pecho SEÑOR LO AMO”; “No puedo parar de reír. El tatuaje de “Viciosa” de Barassi me saca de la depresión, jajaja. Te amo, gordito”, fueron algunos de los tuits de los concursantes.

BARASSI SE PUSO VICIOSA EN EL PECHO CON UN FIBRON, LO AMO — ✨2̷2̷2̷✨ (@Juancabrera_222) September 30, 2021

Ya me hice el sticker de Barassi con el viciosa en el pecho . POR SUPUESTO #100ArgentinosDicen — Marcela Danelutti 💚 (@mardanelutti) September 29, 2021

Barassi con Viciosa en el pecho SEÑOR LO AMO 😂😂 #100ArgentinosDicen — Candela 💫 ARGENTINA CAMPEÓN 🇦🇷 (@CandeNaza98) September 29, 2021