Mica Vázquez vivió un tenso momento al ver una foto de su exnovio, Fernando Gago, y Gisela Dulko en Pasapalabra

Mica Vázquez participó de la edición de Pasapalabra de este miércoles y vivió un tenso e incómodo momento cuando en pantalla le pusieron un foto de su expareja, Fernando Gago, con Gisela Dulko, de quien se separó recientemente tras haberle sido infiel. La actriz se sorprendió al ver al exjugador en pantalla y se bloqueó para seguir jugando.

Vázquez tenía que adivinar el tema “Shut up” de The Black Eyed Peas. Y una de las pistas tenía que ver con la cantante femenina del grupo, Fergie. Por lo que para ayudarla, le pidieron que uniera las primeras letras de los nombres de Fernando y Gisela.

Pero lejos de poder entender la pista, se quedó tildada al ver a Gago en pantalla. “Chicos ¿Me pusieron una foto de mi exnovio por algo?”, preguntó.

Mica Vázquez vivió un incómodo momento al recordar a su exnovio Fernando Gago en Pasapalabra.

“No, todo bien. Yo me separé y a los 6 meses se casó con ella, pero bárbaro. No pasa nada. Está bien, me lo merezco producción”, dijo la artista y esbozó una risa incómoda.

“Ni escuché cuál era la pista. Miré la foto y me nublé. ¿Viste cuando recordás cosas lindas? Esto me dio como escalofríos. ¡Tres pibes tiene!”, comentó con dolor.

Luego, aclaró que no tiene una mala relación con Fernando Gago. “No hablo a menudo pero me fui a vivir a España con él y tengo la mejor. Después, un día nos separamos y a los seis meses se casó con ella”, expresó.

Mica Vázquez y Fernando Gago.

Iván de Pineda tuvo que repetirle la consigna que no había escuchado al distraerse por completo con la imagen en la pantalla gigante. Y sin nombrarlos, el conductor tuvo que pasar a la siguiente pista que ya no tenía que ver con Gago y Dulko, sino con el nombre del tema.

Finalmente, Mica trató de cantar la canción pero le imploró a De Pineda que le de los puntos por el mal momento que pasó en pleno juego. “Dame el punto Iván porque me cag… con la foto de mi ex y su esposa”, cerró.