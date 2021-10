Los planes de Guido Kaczka para cerrar el 2021 de la mejor manera, tras su bajo rating

En lo últimos meses la señal El Trece viene cuesta abajo en su lucha por el rating. Sin duda uno de los más afectados fue Guido Kaczka, quien hace unas semanas competía con “Pasapalabra” y con los cambios de horario que fue haciendo el canal, su ciclo “Bienvenidos a Bordo” quedó muy perjudicado y hoy en día sufre con dos ficciones extranjeras emitidas por Telefe.

Según lo informado por La Pavada de Diario Crónica, los directivos del canal analizan cómo continuará la carrera del conductor, quien además de su histórico programa que realiza en la tarde, se le suman “Los 8 Escalones”, que se transmite en el prime time de la señal.

Por su parte, Kaczka buscará cerrar el 2021 de la mejor manera para poder descansar en el verano, más concretamente, en su nueva casa en Solanas, Uruguay, que estrenará en esta temporada. Según lo dicho por esta sección de Crónica, Guido está pendiente de lo que sucede alrededor y le cuesta liberarse de su celular, por lo que necesitaría lograr un descanso.

Por lo pronto deberá levantar los 5.4 puntos de rating que viene logrando y superar a las telenovelas “Hercai” y “Zulheya”, que alcanzaron por su parte un promedio de 9.2 y 9.8 puntos de rating, respectivamente.

Esta semana, “Bienvenidos a Bordo” vivió una particular situación cuando un participante reveló que llegó a competir lesionado: “Preparado ahora Gabriel, listo, ¿Lo tenés Gabriel? Está concentrado… Tiene que hacer 45 para superar”, comenzó diciendo Guido, a lo que el joven le respondió: “Vengo de una lesión, así que vamos a hacer lo posible”, precisó Gabriel.

Fue entonces cuando el animador se mostró incisivo y quiso saber un poco más del asunto, a lo que el concursante reveló: “No, estoy lesionado. Igual lo puedo hacer, de una. Tuve un choque con la moto, pero estoy bien”, sorprendiendo a todos.

“Acá es una cosa de sorpresas todos los días. ¿Cómo que chocaste con la moto? ¿Ahora lo decís? No, no, mi mamá me hubiera dicho: ‘Guido, no dejes que haga’. No, sos inconsciente. No, es que no puede hacer. No puede… ¿Vos estás bien? ¿No fuiste al médico, al hospital?” expresó un muy preocupado Kaczka, que con este reto impidió que Gabriel participara.