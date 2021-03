Los desgarradores mensajes de Clara y Josefina, las hermanas de Sofía Sarkany

Ricky Sarkany y su mujer Graciela dieron a luz a cuatro bellas hijas que se llevan muy poquita diferencia de edad: Josefina, Sofía, Clara y Violeta. Y lamentablemente tuvieron que despedir a una, su segunda heredera, la que compartía con su padre el gusto por la moda, los diseños y la tendencia.

Sofía falleció en Miami tras pelear contra el cáncer y su familia quedó devastada. Para encontrar un poquito de consuelo, sus dos hermanas más grandes se volcaron a las redes sociales para dedicarle mensajes tristes pero emotivos.

“Popsiqueen, bb cómo se sigue la vida sin vos? Toda una vida juntas, mi compañera de absolutamente todo, mi soulmate, mi cómplice, mi hermana, mi mejor amiga y mi clon. Estoy eternamente agradecida de haberme elegido como tu hermana, es todo un honor”, comenzó la carta de Clara.

Publicación en la que agrega: “Popita te voy a extrañar horrores, te voy a pensar todos los días pero siempre con una sonrisa, porque si hay algo que la enfermedad no te saco, fue tu enorme sonrisa. Te fuiste cuando sonaba tu canción favorita, y te hacíamos masajitos, te dábamos besos, te cantábamos y charlábamos. Tan vos. Llena de amor”.

Y solo unos minutos antes, la primogénita de Sarkany publicó un mensaje en la cuenta oficial de su hermana. “Po, empecé a trabajar con vos solo por el hecho de trabajar con vos. Me contaste de este deseo loco que tenias de crear una marca y todo lo que te serviría contar con mi ayuda”, comienza el escrito.