Murió Sofía Sarkany: los mensajes de despedida de los famosos y las fotos de la joven antes de partir

Una noticia que ha dejado en shock. La muerte de Sofía Sarkany , que venía en una asidua batalla contra el cáncer de útero desde 2018 y había llegado a convertirse en madre hace algunos días con su pareja Tomie Allende, ha dejado sin palabras a la farándula argentina. La joven diseñadora era muy querida en el entorno, con miles de actores, periodistas y famosos que apreciaban tanto su trabajo como su persona.

Por redes han surgido en los últimos momentos los mensajes que muestran el dolor por su partida, su lucha contra la enfermedad y su despedida a tan corta edad. Las redes también sirvieron como un canal para poder transmitir las condolencias a la familia Sarkany.

// Murió Sofía Sarkany: la última foto de la joven junto a su hijo recién nacido Félix

“Muy triste tu partida. Me duele pensar que te fuiste tan pronto, no hay palabras. Tengo en mi cabeza a Ricky y Grace [por Graciela Papini, la mamá de Sofía] y no puedo imaginar su dolor. Los abrazo fuerte a la distancia, a tus hermanas, tu esposo y todos tus amigos #sofiasarkany QEPD”, escribió Catherine Fulop por Twitter.

El gerente de producción de Artear, Coco Fernández, subió una foto de la diseñadora a su cuenta de Instagram una foto de Sofía: “Una tristeza enorme. Pasó todo demasiado rápido para alguien tan buena y con tan buena energía. Una familia que siento parte de la mía desde muy chiquita. Dios sabrá por qué, yo no lo puedo entender. Buen viaje Sofi”.

Las últimas fotos de Sofía Sarkany, disfrutando de su familia

Poco se pudo saber de ella antes de su deceso, más allá de las recientes noticias, su internación en Miami y el anuncio de su maternidad, hace menos de una semana. Fue poco después que su enfermedad agravó y debió ser inducida en un coma.

Pero a través de las fotos de sus familiares y allegados se pudo descubrir como fue su último tiempo. Calidad de momentos familiares sería como definirlo. Junto a su madre, su padre y sus hermanas, Josefina, Clara y Violeta, la familia pasó tiempo junta, disfrutando de cada momento y compartiendo.