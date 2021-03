La moda de luto: la prometedora carrera de Sofía Sarkany y su impacto en las tendencias

Sofía Sarkany falleció hoy, a sus 31 años, a causa de un cáncer de útero que la aquejaba desde 2018. Pero lejos de arrepentimientos, su familia ha declarado la felicidad e intensidad con que vivió cada momento de su vida, y mucho antes de eso, la joven diseñadora comenzó a formarse para una carrera que desde hace años es una de las preferidas de muchas argentinas.

Desde pequeña ya marcaba sus primeros pasos para convertirse en la sucesora del famoso Ricky Sarkany, en una empresa familiar que había comenzado con sus abuelos inmigrantes desde 1950. “A diferencia de muchos de mis amigos, cuando éramos chiquitos yo tenía mis cuadernos de Winnie Pooh y de Hello Kitty dibujados con conjuntos de ropa, sombreros, carteras, zapatos, en vez de casitas, árboles y soles”, contaba hace tiempo en una entrevista a Jóvenes Líderes TV.

Con el arte en su naturaleza y la moda corriendo por sus venas, decidió incursionar en distintas formaciones para convertirse en una de las diseñadoras más codiciadas, con miles de mujeres que deseaban tener esos tacones con la firma Sofia en la plataforma.

Sofia también presentaba muestras de arte.

Sus zapatos son de los más pedidos y un éxito total en Europa.

Estudió diseño gráfico, historia del arte, fotografía, maquillaje artístico y sobre todo el dibujo y la pintura. “Haciendo estas actividades me volví a apasionar, volví a tener confianza y seguridad en mí y dije que haga lo que haga en el futuro, no me voy a separar del arte, prometí no separarme”, contó en el pasado. Fue entonces que determinó su máxima para su carrera y su vida, con una frase del artista argentino Eugenio Cuttica: “El arte es una actitud, y esa actitud cura”.

Los zapatos de Sofía y su vida dedicada a la moda

Pero tras algunas muestras de arte y una especialización en pintura y dibujo clásico en Londres, la veta fashionista le salía por los poros, y ya en sus primeros pasos fue un éxito total. Con el apoyo de su padre, puso sacar en 2012 su primera línea, llamada “Sofía by Sarkany”, en el mismo año en que presentó una muestra con el mismo nombre. Comenzó entonces el largo recorrido que marcaría su impronta única: zapatos y arte, combinados en una sola marca.

Junto a su padre en una de las presentaciones de línea desde hace algunos años.

A partir de allí y el éxito de sus propuestas, se convirtió en la mente detrás de cada temporada en la empresa familiar, junto a su padre. Tonos neón, maxi plataformas, manchas de colores realizadas artesanalmente en gabardinas, rasos, cueros, telas estampadas y gamuzones fueron de las actitudes fashionistas que caracterizaron a la ropa y zapatos de Sofía.

Parte de la última línea de Sofia.

En 2016 pudo cumplir su sueño y dar alas a los diseños que revoloteaban en su interior cuando abrió oficialmente su marca Sofía en el Shopping Paseo Alcorta. “Una marca de indumentaria y calzado femenino inspirada en el lujo y lo original, creada para una mujer única, fresca y sensual. Reinventamos el concepto de ‘lujo’ convirtiéndolo en una actitud canchera y relajada”.

Su local en Buenos Aires.

Adorada por muchos famosos, entre los que se incluyen la China Suárez, María del Cerro, Catherine Fulop, y diseñadores como Benito Fernández, su carrera tuvo otro punto cúlmine en 2017. Gracias a sus relaciones y talento innato, pudo hacer realidad el sueño de fundar Sarkany en Europa. El proyecto fue de la mano de Antonela Roccuzzo y Sofía Balbi, la pareja del futbolista Luis Suárez. La marca volvió locas sobre todo a las mujeres españolas, en una línea que incluía plataformas, sandalias, flats, sneakers, carteras, accesorios, todos hijos de su propia imaginación y las inspiraciones de sus ídolos: Alexander Wang, Diane Von Furstenberg y Alexandder MacQueen.

“La moda es algo que va cambiando todo el tiempo, es más una cosa de encontrar un estilo que creo que es lo que yo hice ahora, un estilo para gente con personalidad, algo original, innovador”, opinaba sobre la moda.