Laura Esquivel reveló detalles de su papel en la serie de Maradona: “Nunca pudimos hablar con Claudia”

Finalmente llegó a su término la primera temporada de Maradona: Sueño Bendito. La serie ha sembrado amores y desamores desde su comienzo, donde la historia sigue los primeros años de Diego Armando Maradona desde Villa Fiorito hasta su llegada a Europa y su ansiada copa del mundo.

Sus protagonistas comienzan a desandar algunos detalles de sus roles y exponen en diferentes espacios los desafíos que se presentaron a la hora de ahondar en una historia tan conocida por el mundo.

Uno de los casos fue el de Laura Esquivel, quien dio vida a Claudia Villafañe en la serie de Amazon Prime Video. La actriz estuvo el pasado sábado en PH Podemos Hablar y se refirió a los proyectos que recientemente ha realizado.

La ex “Patito feo” se animó a hablar sobre las dificultades de ser artista y asumir que cada uno de los trabajos que acepte estarán sometidos a la exposición mediática, a la par que desarrolla su carrera en Fonoaudiología.

“Soy muy exigente conmigo misma y siempre me he mostrado con una sonrisa, pero estoy intentando mostrarme más como realmente soy, y trato de quitarme la coraza que me puse, porque a veces uno se queda en lugares donde quizá no quiere estar”, admitió en uno de los puntos de encuentro.

Laura Esquivel dio vida a Claudia Villafañe de joven en la serie de Maradona: Sueño Bendito.

Fue en ese contexto que el conductor del ciclo, Andy Kusnetzoff, le preguntó cómo había sido personificar a la madre de Dalma y Gianinna Maradona. “¿Difícil, no? Porque es alguien sumamente conocida”, indagó el conductor.

La actriz no dudó en decir: “Sí, yo le tengo muchísimo respeto y admiración”. Luego fue consultada sobre si había podido ver frente a frente a Villafañe: “No tuvimos la posibilidad de hablar con ella, me hubiera encantado, obvio, pero no; la trabajamos junto con Julieta Cardinali que la interpreta en su versión adulta y tuvimos mucho trabajo con nuestro director, Alejandro Aimetta, de ver referencias”.

Y continuó: “Intentamos no basarnos en la imitación porque no era lo que se quería, sino poder construirla desde su esencia, desde su fortaleza, desde una madre leona, guerrera, que se banca todo lo que le va sucediendo en su vida y sigue firme ahí.”

En este sentido, contó que su gran aliada fue Cardinali. Además, contó que pudo ver de primera mano lo que fue interpretar la etapa más compleja de Claudia.

“Vi lo difícil que es interpretar a alguien que estuvo al lado de una persona tan conocida, exitosa y amada por tantos en el fútbol, donde la vida le pasó muy rápido también desde muy chiquito. También me ayudó a entender que cada cosa que uno elige como actor tiene que ser desde el mayor de los respetos, está bueno tenerlo como lema en todos los proyectos”, concluyó.