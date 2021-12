Las tiernas imágenes de los hijos de Juana Repetto que esperan a Papá Noel vestidos de duendes

Juana Repetto es una de las famosas que logró formar una especie de comunidad con sus más de un millón de seguidores. La actriz en su cuenta de Instagram comparte casi a diario detalles de su maternidad y del crecimiento de sus hijos Toribio y Belisario.

La hija de Nicolás Repetto y Reina Reech es seguida por muchas madres primerizas o aquellas que buscan darle una educación similar a la que ella le da a sus hijos, desde la libertad de movimiento y en otras situaciones cotidianas, pero siempre acompañándolos de cerca.

Los dos pequeños son los protagonistas en sus redes y quienes siguen a la artista saben que eso es así, por lo que la acompañan con comentarios y likes en cada una de las publicaciones e historias que ella sube.

Y la Navidad, una fecha especial en el calendario y una de las más esperadas para compartir con la familia, no podía faltar en el contenido de la influencer. Fue por eso que Juana Repetto compartió el día que sus hijos armaron el arbolito juntos, y la primera vez de Belisario, quien nació este año.

Además, compartió unas dulces imágenes de los hermanos vestidos de duendes para esperar a Papá Noel, quien después de las 00 llegará con los regalos para los niños y grandes. Más allá de que ella decidió decirles “la verdad”, aún mantienen esa magia.

“Palpitando Navidad”, escribió Juana en el pie de las fotos más tiernas y divertidas de sus hijos lookeados especialmente para este día especial, uno de los preferidos de los niños.

La previa de Navidad de Juana Repetto y sus hijos, Toribio y Belisario.

Juana Repetto les dijo a sus hijos quién es Papá Noel

“No soy el Grinch, amo la ‘excusa’ para compartir en familia”, dijo en Instagram Juana Repetto luego de revelar que su hijo conoce el origen de Papá Noel.

“Elijo no mentirles a mis hijos. Es poco necesario inventarles una historia, la imaginación de los niños ya lo hace sola; imaginan cosas más copadas y flasheras que las que les contamos nosotros”, comentó la actriz en Instagram.

“No hay mentiras ni contradicciones, no hay desilusión ni angustia. Con los demás nenes no hay problema porque él elige creer”, dijo y aseguró que su hijo no delató esta verdad ante sus amiguitos.

“Siempre bancándoles sus ilusiones, TODAS! Las que ellos mismos se crean con sus cabecitas espectaculares, que seguro son mejores que las que les pueda inculcar yo”, cerró.