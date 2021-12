Juana Repetto le dijo la verdad a sus hijos sobre Papá Noel y la gente opinó en las redes

“No soy el Grinch, amo la ‘excusa’ para compartir en familia”, dijo en Instagram Juana Repetto luego de revelar que su hijo conoce el origen de Papá Noel.

La actriz contó que armaron el arbolito junto a su pequeño Toribio de 5 años y fue el momento que aprovechó para tener una charla sobre aquel personaje que año a año reparte regalos por el mundo.

Juana le explicó al pequeño que aquel hombre de barba y traje rojo es sólo un personaje ficticio. Sin embargo, lejos de tomarlo a mal, el niño comprendió y asegura que no rompió su ilusión.

“Elijo no mentirles a mis hijos. Es poco necesario inventarles una historia, la imaginación de los niños ya lo hace sola; imaginan cosas más copadas y flasheras que las que les contamos nosotros”, comentó la actriz en Instagram.

Post de Juana Repetto.

“No hay mentiras ni contradicciones, no hay desilusión ni angustia. Con los demás nenes no hay problema porque él elige creer”, dijo la morocha y aseguró que su hijo no delató esta verdad ante sus amiguitos.

Más tarde, subió una imagen de sus dos pequeños frente al arbolito y contó su experiencia frente a revelarle la verdad a su hijo mayor.

“Les dejo a mis bebos felices con su arbolito y la navidad”, comenzó escribiendo la actriz, quien contó que le encantan las fiestas navideñas, compartir en familia, disfrutar de ricos dulces y sobre todo bancar las ilusiones de sus hijos.

“Siempre bancándoles sus ilusiones, TODAS! Las que ellos mismos se crean con sus cabecitas espectaculares, que seguro son mejores que las que les pueda inculcar yo.”

¿Qué dijeron las redes?

Aunque ella piensa que es la mejor forma de no crear una pared con sus pequeños, muchos usuarios dieron a conocer su opinión en el post de Instagram.

La mayoría de los mensajes resaltaban lo hermoso que son ambos bebés y felicitaban a Juana por su labor como madre. Aunque otros resaltaron que los chicos se dan cuenta solos y le “robó” una parte de la niñez al pequeño.

Juana Repetto reveló que ella no quiere mentirle a sus hijos y que deja el espacio para que ellos elijan qué creer.

“La exageración q manejan al pensar que todos salimos heridos después de saber que Papá Noel no existe... Por favor tal vez sus padres no lo hicieron en el momento y de la forma correcta... Dejan de querer ser cool cuestionando o poniendo en tela de juicio todo lo q hacen el resto de las madres e incluso sus madres también hicieron”, escribió una usuaria.

Otra comentó: “Juana siempre queriendo ser la mejor madre y las que les contamos la historia de papá noel somos unas mentirosas”. En el post, muchas respondieron sosteniendo que lo que la actriz había hecho estaba correcto, aunque también una gran parte repudiaba su acción.