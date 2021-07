Las redes explotaron por el comentario de Iván de Pineda en Pasapalabra: “¿Es Otaku?”

Iván de Pineda se ha ganado un lugar en el diario de miles de argentinos con su programa Pasapalabra, en donde invita a famosos y otros que no lo son para tratar de descubrir cual es la palabra de la rosca. Sin embargo, en su último programa terminó de conquistar a un enorme público, si es que todavía no lo había hecho. Le bastó un solo comentario para que quedara revelada una parte desconocida de su vida: el amor por el anime. Hasta se convirtió en tendencia en Twitter.

El conductor se mostró indignado cuando unos participantes le confesaron que no habían visto nunca Naruto, una de los animes más queridos. En el juego de Letras desordenadas, el equipo de Brian Parkinson, integrado por Magui Bravi y Emiliano Rella trató de sacar la palabra ESCARLATA. Como pista, el ex modelo les dijo: “Wanda Maximoff, el personaje de Marvel, es más conocida como la Bruja...”, demasiado evidente, teniendo en cuenta el éxito que la serie Wanda Vision.

Sin embargo, de nada sirvió, por que se les acabó el tiempo y no llegaron a sacarla. “¿Son de ver personajes de Marvel y todo eso? ¿Le gustan los cómics?”, les cuestionó al equipo. “Escarlata no es muy conocida”, dijo Jimena Cyrulnik, integrante del equipo contrario, tratando de salvarlos.

Ya en ese momento la cara de Ivan no se podía pasar por alto, de hecho no podía creer que no la conocieran. Si no era por los comics, el personaje se había hecho conocido mundialmente por la interpretación de Elizabeth Olsen para las películas de Marvel. Sin embargo, el dolor de cabeza recién empezaba para el conductor.

Naruto, el héroe de Iván de Pineda

Tratando de demostrar el reconocimiento de La Bruja Escarlata, el conductor mencionó a Naruto, un famoso personaje de serie japonesa, con fama por todo el mundo. Pero ante la cara de desconcierto de todos los presentes, largó: “¿Dónde estamos parados? ¿No vieron Naruto?”. Su cara de decepción no podía disimularse, se dio vuelta, volvió y se llevó la mano hacia su cabeza.

Pero aunque no recibió apoyo en el estudio había un hecho que no pasó desapercibido por las redes: Iván de Pineda es Otaku. En segundos se convirtió en tendencia en Twitter y los comentarios llovieron reproduciendo al escena. “Iván De Pineda Otaku es una variante a la que ni Marvel se animó”, decía uno, mientars otro puso “Jodeme que Iván de Pineda se vio naruto, hay algo que no haga bien este hombre?”.

La comunidad de las redes se revolucionó con la idea, “compartan este Ivan de pineda otaku porque es todo lo que esta bien”, “IVAN DE PINEDA NOMBRANDO A NARUTO DIOS SOY UNA OTAKU CONTENTA”. Otra joven escribió: “ivan de pineda se acaba de indignar porque nadie de ahí vió naruto, otaku y metalero literalmente el hombre de mi vida”. Y hasta otro propuso de fotma divertida: “la santa trinidad argentina deberían ser iván de pineda, barassi y messi, los únicos argentinos con derechos”.

