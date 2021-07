¿Por qué Iván de Pineda no tiene redes sociales ni se muestra con su novia Luz Barrantes?

Iván de Pineda, uno de los conductores de televisión más queridos y respetados del medio, cumple este 11 de julio 43 años. Desde muy joven incursionó en el modelaje y trabajó para grandes marcas de moda, además de tener un paso por el cine.

A pesar de su carisma y popularidad alcanzado en gran medida por su participación en el ciclo “Pasapalabra”, el hombre es muy celoso de su vida privada y prefiere mantenerla a resguardo.

Tal es así que el artista no tiene redes sociales e incluso ni se muestra con su novia Luz Barrantes, con la que mantiene una relación desde hace más de 20 años. Durante una entrevista con Infobae meses atrás, el conductor reveló que no se involucró en el mundo virtual porque “no sabría qué mostrar”.

Iván de Pineda es uno de los conductores del momento. Foto: Gentileza

“Si bien me encanta siempre estar muy bien informado y estar al tanto de todo, me gusta esta cosa dinámica de la información. Tal vez en las redes no encontré mi espacio, o quizás qué cosas hacer ahí en las redes sociales o cómo interactuar, desde qué lugar”, señaló.

Iván de Pineda es muy reservado de su vida íntima. Foto: Gentileza

“Creo que por ahora elijo otros canales de comunicación, otras maneras de interactuar. Obviamente sí me comentaron y no puedo creer la generosidad y la buena onda de la gente. Siempre digo, son demasiado buenos”, agregó.

El modelo que está celebrando su cumpleaños 43 expresó que “soy muy sociable, de interacción y fácil de llegar”. Y concluyó: “Hablo, me mandan un mensaje y llamo por teléfono, imagínate. Por supuesto, no digo que no a nada, en algún momento podría ver si de alguna manera puedo participar”.

Quién en Luz Barrantes, la novia de Iván de Pineda: ¿por qué no se casan?

Iván de Pineda y Luz Barrantes se conocieron cuando tenían 12 años, ya que iban al mismo colegio y frecuentaban el mismo grupo de amigos. “Luli” es hermana del polista Martín Barrantes, expareja de la modelo y conductora Carolina “Pampita” Ardohain.

Iván de Pineda y su novia, Luz Barrantes. Foto: Gentileza

Su noviazgo se remonta a más de 20 años, conviven desde 2018 y, si bien en un momento pensaron en casarse, luego lo descartaron: “Hicimos la lista de invitados y eran como mil personas, y era pagar un montón de plata”, comentó Iván tiempo atrás.

“El compromiso ya está asumido y tomado. Cada una de las decisiones que se toman son importantes para nosotros. Está buenísimo. Yo me tomo las cosas con responsabilidad. Hemos generado un tipo de relación bastante especial, que quizás muchos no entienden, pero bueno... Cuando uno ha basado la relación en la distancia, las cosas no son iguales”, subrayó.

Con respecto a la posibilidad de tener hijos, Iván afirmó: “La paternidad siempre es un tema pendiente. Los hijos son parte del perpetuarse y son una elección. Creo que en algún momento van a llegar, me imagino cumpliendo el rol de padre”.