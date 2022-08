Lali Espósito se impactó con la belleza de un participante de “La voz Argentina” y le dio su número para arreglar una cita

“La voz Argentina” causa todo tipo de emociones y es común ver lágrimas y escuchar sonrisas, notas desafinadas y hasta coqueteos. Esto último sucedió con Lali Espósito y Alexis Pey en la etapa de audiciones a ciegas. Él no pasó pero le dio su número de teléfono a la cantante.

El participante de 23 años hizo su propia versión de “Deja de llorar” de El Polaco y no le fue bien, ninguno de los coach se dio vuelta por lo que el joven no entró a la competencia. Pero lo que sí se llevó de la audición fue la admiración y los halagos de la actriz de “Sky rojo”.

Lali Espósito se enamoró de un participante de La Voz Argentina

Cuando Ricardo Montaner, Soledad Pastorutti, Mau y Ricky y Lali giraron sus sillas para hablar con el joven, varios quedaron hipnotizados por el look de Alexis. “¡Verga! ¡Guapo el hijo e puta!”, lanzó el mayor de los hermanos al ver al cantante que también trabaja de modelo, actor y mesero en un bar de la Ciudad de Buenos Aires.

Lali Espósito le dio su teléfono a un participante de La Voz Argentina

Lali Espósito fue una de las que no tuvo filtro para expresar su enamoramiento. Se quedó sin palabras al mirarlo a los ojos y hasta bromeó con darle su número de teléfono al aire. Aunque Alexis le puso un freno al coqueteo porque su novia estaba en el estudio.

“Trajiste una propuesta muy copada, pero con todo el respeto, no fueron atinadas las decisiones que tomaste, ninguna iba a un buen fin. Te quiero decir un montón de cosas, pero no puedo acomodar las ideas porque sos muy lindo”, soltó la coach.

Lali Espósito quedó enamorada de Alexis, un participante de La Voz Argentina

“No me chamuyes”, soltó el participante e interrumpió La Sole: “Tu voz me gustó mucho, hubo momentos de desencuentro con la afinación, pero lo que te pasó a vos acá, nos pasa a la mayoría y no es grave”.

Cuando Mau Montaner le estaba hablando al cantante, se trabó y rápidamente Espósito comentó: “Vos también te quedaste sin palabras”.

Lali Espósito quedó enamorada de Alexis, un participante de La Voz Argentina

Y cuando Alexis se retiraba del escenario, la actriz de Netflix comenzó a decirle su número: “154 333 72...”.