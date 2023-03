Lali Espósito cautivó con sus fotos en las que posa con lencería negra de encaje e hilo dental

Lali Espósito es de las mujeres más sexys y talentosas de Argentina. La joven de 31 años arrancó con su carrera artística cuando era tan solo una niña, de la mano de Cris Morena, y hoy es de las cantantes más convocantes del país, econocida en el exterior.

En Instagram tiene casi 12 millones de seguidores con quienes comparte sus mejores fotos y videos laborales, pero también imágenes del carrete personal de su celular, que de vez en cuando salen a la luz y enloquecen a sus fans, ya que se sienten más cercanos a la artista.

Lali Espósito en Disciplina Tour.

Tal como ocurrió con uno de sus últimos posteos, el que tituló “la vida y esas cosas...”, y compartió fotos y videos de diferentes “moods” o estados de ánimos y momentos que quiso destacar y subir a sus redes.

Aunque de todo, lo que resaltó fueron las fotos de Lali en ropa interior. La actriz posó frente al espejo de un baño con ropa lencería provocativa negra de encaje, que dejó ver de más.

Lali Espósito cautiva con su belleza.

El corpiño de encaje con aberturas y la tanga de hilo dental, no pasaron inadvertido entres sus seguidores que le dieron a la publicación más de 1 millón de “likes” y dejaron al pie miles de comentarios en los que halagaron la belleza de la artista.

“Qué mujeeeeer”, “Con la primera foto me agarró un paro conchal”, “Mi última gota de heterosexualidad murió con la primer foto”, “La primera me dió algo y no puedo recuperarme”, “Sos la responsable del calentamiento global!”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron debajo de sus fotos.

Lali Espósito brilló como nunca con increíbles looks

Sin lugar a dudas, Lali es una de las artistas más talentosas y completas de la industria musical argentina. Por esto mismo es que su gira “Disciplina” se ha convertido en furor y ningún teatro sirve para abrazar la gran cantidad de fans que ella tiene.

Y, días atrás, Mariana Esposito deslumbró con su nueva canción “Cómprame un brishito”. Para el videoclip, la morocha se lució con increíbles looks al estilo Katy Perry.

Lali Espósito presentó Cómprame un Brishito.

Uno de ellos se trató de un total look en color plateado, desde sus brillos hasta su cabello y pasando por un body cruzado. Absolutamente todos los detalles hicieron destacar su cuerpo y las tonificadas curvas que tiene.

Los increíbles looks de Lali Espósito en su último videoclip.

Otro de ellos se trató de un body negro con detalles en verde y azul oscuro, cubierto por plumas y cadenas. Esto lo combino con unas medias de red y muchos accesorios a tono.

Por último, en algunas de las escenas en las que se muestra con Damián Betular, Lali posa con extensiones en su pelo simulando una gran colita de caballo. En cuanto a la indumentaria, nuevamente sus curvas traseras son lo destacable con un body azul eléctrico y de muchos brillos.

Betular baila en el video de Lali Espósito y las redes explotaron