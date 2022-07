La Voz Argentina: una participante provocó que Ricardo Montaner se tape los oídos al escucharla

Este jueves en La Voz Argentina, Aldana Eve, joven santafesina de 25 años, cantó una canción de Lali Espósito en las audiciones a ciegas, que generó que Ricardo Montaner tapase sus oídos al escucharla.

Luego de que hace dos días Ricardo Montaner había denigrado al equipo de Lali Espósito, al decir que: “está lleno de mujeres y cantan como ella”, en tono de broma, este jueves el artista terminó tapandose los oídos al escuchar una canción de Lali, pero en este caso no fue contra la cantante, sino por la errónea interpretación de la participante.

Aldana Eve se presentó en las audiciones a ciegas, una joven santafesina de 25 años que llegó a Buenos Aires hace algunos años tras ganar una beca. Antes de ingresar, Aldana contó que la pandemia de covid hizo que regresara a su ciudad, si no que el aislamiento y la lejanía la llevaron a desilusionarse. “Me decía, esto no es para mí, no voy a llegar”, explicó.

Después de estos inconvenientes, Aldana decidió presentarse a La Voz Argentina, donde superó las audiciones iniciales y llegó al escenario para convencer a los jurados. Aldana cantó ‘Del otro lado’, un tema del primer disco de Lali Espósito -A bailar, 2014-.

La Voz Argentina: Ricardo Montaner se tuvo que tapar los oídos

Al parecer los nervios no le ayudaron y la joven falló en la entonación y afinación. Eso se dejó ver en la cara de los jurados, y en sus gestos, como los de Ricardo Montaner, que no solo cerró los ojos, sino que se tapó los oídos.

Finalmente, ningunos de los cantantes se dio vuelta para darle su apoyo a Aldana, aunque Lali le agradeció el buen gesto de usar su canción y no solo corrió a abrazarla, sino que le recomendó que elija cualquier otra canción para volver en alguna futura edición del reality.