La nueva vida de Nadia di Cello, la ex Chiquititas casada con un hombre acusado de narcotráfico

La pequeña Nadia se convirtió en popular luego de su aparición en “Chiquititas” de la mano de Cris Morena. La joven, luego del suceso mundial, dejó su trabajo de actriz y hace algunos años, volvió a la escena mediática de la mano de algunos escándalos.

Su marido quedó envuelto en una causa policial relacionada al narcotráfico. El padre de sus hijos Valentín y Francesca fue detenido y luego obtuvo la prisión domiciliaria hace algunos meses.

La mujer, molesta con la publicidad de la realidad de su pareja comentó: “No logro entender por qué tanta maldad, acá hay muchas personas que estamos sufriendo por lo que pasó, que no voy a hablar. No puedo hablar porque si hablo corremos mucho riesgo mis hijos y yo. Solo les puedo decir que hay mucha mafia, gente de mierda en el mundo”.

Redes de Nadia di Cello

La actriz quedó sola con sus dos hijos y le costó mantenerse y llegar a fin de mes. Por esa razón recurrió a las redes sociales para pedir ayuda y trabajo a sus fanáticos: “Necesito su ayuda. Estoy en una situación difícil, sobre todo económicamente. Me cansé de pedirle ayuda a todos los que conozco si saben de algún trabajo. Por eso hoy decidí pedirle ayuda a todos ustedes, que si saben de algún trabajo me tengan en cuenta, ya que necesito mantener a mis hijos y salir adelante. Gracias, los quiero!”, expresó la mujer en su cuenta de Instagram.

Por estos días, la cuenta “Chusmeteando1″, descubrió el nuevo emprendimiento de Nadia, nada más y nada menos que en Israel. En esas tierras la joven tiene cientos de miles de fanáticos que aún la recuerdan por su papel en “Chiquititas”.

Un usuario de las redes explicó que la actriz “sigue currando” con la novela y que emprendió un proyecto en Tel Aviv.

Según se supo, ella junto a su esposo habrían abierto una oficina para futuros emprendedores y dictarán cursos varios: “Quien lo quiera agarrar millonario sea y quien no que por Instagram lo vea. Futuros emprendedores y empresarios”, escribió Fernando desde Buenos Aires quien no puede viajar con su mujer por tener una tobillera electrónica. Esto se suma a las clases online de teatro que brinda la actriz y a la promoción de marcas de ropa y calzado por la misma vía. A cambio recibe regalos y dinero en efectivo.