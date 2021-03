La nueva colecta solidaria y exitosísima de Santi Maratea

Santi Maratea logró algo increíble hace un par de semanas atrás: recaudar dinero en las redes sociales por un monto equivalente a dos camionetas para una comunidad Wichí de Salta. y hoy se propuso una nueva cruzada solidaria para la la Fundación Empate de Córdoba.

En sus perfiles de Instagram y Twitter, el periodista e influencer lanzó la consigna de donación dinero y sus seguidores rápidamente comenzaron a responderle y a aportan centavos a su causa. En historias, Santi lanzó: “Si no entramos en acción hoy van a cerrar una fundación que apoya a chicos con Síndrome de Down en Córdoba”.

“Me hablaron de esta fundación que se llama Fundación Empate que apoya y fomenta el acompañamiento de personas con síndrome de down, les brindan comida, talleres de arte, lugares para hacer deporte y todo gratis. Por la pandemia, el momento económico del país y otros factores más, no pueden pagar los gastos y le deben 180 mil pesos a la inmobiliaria donde alquilan. Si no pagan hoy se tienen que ir”, dijo frente a cámara en redes.

“Ya hice el cálculo, lo que tiene que poner cada uno son 0,9 centavos”, y como era de esperarse, los usuarios y seguidores del joven empezaron a aportar a la cuenta que él mismo destinó para esta cruzada.

Como conoce muy bien a sus fans, Maratea les insistió por un poquito más de dinero y la gente respondió y cada minuto que pasa se acercan a la cifra.