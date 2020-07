La notera de LAM abandonó el móvil en vivo y Ángel de Brito se enojó: “Ya es el colmo”

Maite Peñoñori es la notera de “Los ángeles de la mañana” y siempre se para en la calle frente a la cámara con una sonrisa en su rostro. pero esta mañana ocurrió algo inesperado. Tras un cruce con la angelita Andrea Taboada, se enojó y dejó el móvil.

En medio del ciclo conducido por Ángel de Brito, la cronista contaba que había hablado con Mirtha Legrand por su no retorno a la pantalla chica y ante un comentario de su colega, ella soltó una pregunta. “¿Te estás comparando con Mirtha ahora Taboada?”; a lo que rápidamente la periodista contestó: “Maite, viste como entendés de límites con Mirtha Legrand”.

Y el conductor del ciclo tomó cartas en el asunto: “Está diciendo que te ubiques. Se va del móvil. Este programa ya es el colmo. Se va nuestra propia cronista del móvil. Andrea se nos fue por tu culpa nuestra cronista”.

A lo que Taboada aclaró: “Lo único que me falta es que nuestra cronista se vaya del móvil. No me comparé con Mirtha, lo que yo estaba hablando era de límites. No me comparé con Mirtha Legrand, sería de muy hueca o muy infradotada”.

Fiel a su profesionalismo, Maite volvió al programa de El Trece para continuar con su labor y luego, compartió en sus redes lo que sucedió.