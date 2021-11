La mala racha de L-Gante: el avión privado del cantante se rompió en plena gira por Latinoamérica

Hace algunos días, L-Gante se descompensó en Bolivia al llegar a la ciudad de Oruro por un tema de altura. Si bien el joven padre relató lo sucedido con picardía, mostró una foto con una máscara de oxígeno recuperándose.

Bien recibido en los países limítrofes, el artista popular no ha dejado de documentar sus viajes y en las últimas horas, L-Gante afirmó que el avión privado que lo traslada de una ciudad a otra debió aterrizar de emergencia.

Redes de L-Gante

En su cuenta de Instagram, el padre de Jamaica compartió el momento exacto cuando la aeronave debió volver a tierra para luego abandonar el transporte junto a todo el equipo que lo acompañaba.

“Alguien que me ayude a empujarlo”, bromeó Elián Valenzuela en sus historias y compartió los momentos vividos entre nervios y bromas.

Redes de L-Gante

En las imágenes, se ve el interior de la nave y al equipo de cantante que arenga frente a la situación: “Dale que arrancamos, otra vez. ¿Llegamos o no llegamos?”.

Hace algunos días y frente a los comentarios del actor Enrique Pinti que no dudó en decir que a L-Gante le falta talento, el mediático comentó: “Me levanté decidido y creo que me voy a retirar porque acabo de ver una noticia, que un señor Enrique Pinti dijo que yo no tengo talento y soy grasa”, comentó irónico y para finalizar agregó: “Para el siguiente programa traigamos a un dinosaurio y lo ponemos a hablar de L-Gante así subimos el rating”.