Enrique Pinti criticó a L-Gante y en las redes no lo perdonaron

El regreso de los espectáculos con público luego de las flexibilizaciones en medio de la pandemia por el coronavirus activaron la movida teatral y los actores salieron a publicitar sus shows y a comentar cómo es volver después de tanto tiempo.

Uno de ellos fue Enrique Pinti que, entrevistado por Juan Etchegoyen para Mitre Live, no dudó en manifestar su alegría por el regreso a “las tablas” y a comentar sus proyectos para el verano.

En medio de la charla, el reconocido actor fue consultado sobre las nuevas estrellas entre ellas el cantante urbano L-Gante: “Siempre hubo estrellas repentinas, antes de la bailanta... había artistas que se hacían famosos por la radio que eran mersas o grasas, como puede ser hoy L-Gante”, comenzó diciendo Pinti.

Luego Etchegoyen le preguntó si al joven le veía talento y el entrevistado dijo: “La verdad que yo no le veo mucho talento. Cuando yo era chico le veía talento a Antonio Tormo, a Ramona Galarza o a Alberto Castillo. Talento para meterse en el ambiente. Yo decía que no cantaban tan mal y que no desafinaban, a mis diez años. En cambio, a L-Gante no. Pero uno ya está grande y tiene otra sensibilidad”, expresó el actor como atajándose.

“De todas maneras, yo tengo respeto por lo popular y no lo pongo en una carpeta negra”, dijo intentando minimizar sus dichos previos y luego sumó: “hay que tener respeto por esa gente porque de alguna manera lo está haciendo [alcanzando la fama]”.

Como era de esperarse, los dichos de Enrique Pinti cayeron como balde de agua fría entre los fanáticos del cumbiero que no tardaron en manifestarse en las redes sociales: “¡Como les jode a ciertos personajes ya encumbrados que a L-gante triunfe le vaya bien, sea la sensación del momento y lo haga valer. No sé si es envidia o simplemente desprecio de clase, que un pibe, salido del tercer cordón del conurba sea tan exitoso”, comentó un usuario de Twitter. Otro se animó a decir: “Quique, debe haber otras formas de volver a figurar. Agarrárselas con un pibe porque no entendés lo que hace, no es el modo che”, fue otro de los mensajes entre cientos contra los dichos del actor.