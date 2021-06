La insólita pregunta de Pía Shaw a Beto Casella sobre sus partes íntimas

Beto Casella siempre logra sorprender con su humor y buena onda y entrevistado por “LAM” (El Trece), el conductor no se ruborizó al escuchar que Pía Shaw lo tenía como su “permitido”.

Luego de la confesión, la ex chica de América no dudó en consultar sobre un tema íntimo del periodista: “¿Es cierta tu operación del pene? Eso de que te hiciste una extensión…”, preguntó la panelista sin filtro.

Muy tranquilo y tomando mate, Casella exclamó: “No, ¡qué me voy a operar! Pero me hubiera operado, eh. Porque por lo que tengo entendido te ponían un poco de células madre”, dijo conociendo el tema y agregó: “Si vos preguntas, ocho de cada diez hombres quisiera tener un poco más, aún sin estar disconformes. Si vos preguntás, quisieran tenerlo más gordo…”, dijo entre risas.

Luego de las palabras del conductor de Bendita (El Nueve) en el piso se generó un inesperado debate respecto de la importancia del tamaño entre las angelitas. “Aunque se tenga algo estándar, siempre está el sueño de tener algo importante, como Luciano Castro, está. Pero por ahí después molesta, duele… sabemos todos los otros contratiempos que tiene”, bromeó el entrevistado.

Para finalizar Casella dijo: “Yo estoy conforme. Pero si Dios me hubiera dado un centímetro y medio más, sería bienvenido”.