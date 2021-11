La insólita anécdota de Jimena Barón sobre cómo se cayó en un restaurante y lo qué hizo para disimularlo

Sin muchas certezas sobre sus próximos proyectos laborales, Jimena Barón se mantiene activa en sus redes sociales compartiendo con sus fanáticos parte de su vida, sus looks para televisión, sus comidas y, por supuesto las salidas nocturnas.

El pasado fin de semana la rubia contó que decidió desconectarse algunos días y el mismo Marcelo Tinelli se lo echó en cara al ausentarse del programa del Trece: “Señores volvió del campo, de la playa, estuvo con su novio... se ausentó de nosotros. Nos abandonó cuatro días para irse con el pibe del camel ese que no es nada. Nosotros somos sus amigos... nos dejó, y para ir a saludar a las vacas”, expresó el conductor.

Redes de Jimena Barón

Este jueves, la mediática compartió en su cuenta de Twitter una incómoda situación que la tuvo como protagonista. Al parecer, La Cobra asistió al restaurante de Roberto García Moritán y al entrar se dio un terrible golpe: “Anoche me caí en el medio de un restaurante, crucé rápido una pierna y levanté las manos tipo gimnasia artística y el mozo ni me preguntó cómo estaba, me dijo: QUE ARTISTA! Y siguió. Estuve bien se ve, porque en realidad me hice cajeta”, expresó en la red del pajarito.

Luego en Instagram, la cantante compartió un posteo con Ana, la hija de Pampita en brazos.