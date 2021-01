La impactante transformación de Soledad Pastorutti a 25 años de su presentación en el Festival de Cosquín

Nadie puede negar que Soledad Pastorutti es, en la actualidad, una de las figuras de Argentina y se convirtió, con el paso de los años, en una intérprete indiscutida que representa la tierra a través de sus canciones.

Si bien la joven nacida en Arequito comenzó a ser popular a través del folclore y usando su poncho como su marca indiscutida, con el paso del tiempo La Sole fue convocada por grandes artistas internacionales e incursionó en otros géneros musicales para ella impensados.

Looks de la cantante en sus primeros años

Su aspecto también mutó a través de los años y en una entrevista en “Cortá por Lozano” (Telefé), en 2019, Pastorutti comentó cómo se realizó su transformación: “El cambio de look fue un poco buscado. Era necesario. También tiene que ver con que yo empecé a verme de otra manera. A mí me gusta estar bien, me gusta correr, pero también es cierto que siempre fui, no sé si insegura, pero pudorosa. Nunca pretendí mostrar mi cuerpo, ni cómo estaba vestida. Cuanto más desapercibida podía pasar para mí era mejor”, comenzó diciendo.

La joven cambió su look a través de los años

Luego recordó cuando usaba poncho y pantalones de guacho y dijo: “Al principio ese vestuario tenía que ver con la comodidad. Era la única ropa que tenía, como un uniforme. Entonces, para mí era más fácil venir a Buenos Aires a hacer prensa. De verdad que no tenía ropa ni para todos los días…Con mis primeros Gran Rex, que los hizo Aníbal Pachano, empezamos con la pestaña postiza, el pelo. Me ponía un corset que me levantaba todo”, detalló divertida.

Más allá de los cambios, nadie puede negar el talento y la pasión con la que Soledad Pastorutti interpreta cada canción en Argentina o en cualquier punto del planeta.